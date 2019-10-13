神州觀察：爛橋無處不在　百姓何來安全

內地「豆腐渣」工程氾濫成災，一雨就垮、一震就塌現象比比皆是，百姓能逃過天災，也躲不過人禍。江蘇省無錫市312國道往上海的路段，日前發生俗稱「高架橋」的行車天橋坍塌重大事故，壓毀橋下三輛車，造成三死兩傷。

官方通報指，初步調查事件是運輸車輛超載所致，惟內地網民對此講法並不認同，認為超載應只會令橋面塌陷，百餘噸的貨車如何能導致自重數千噸的橋身倒塌，紛紛質疑是豆腐渣工程。

據報兩年前就有市民投訴超載貨車在高架橋違規行駛存在種種隱患，但當地交警卻不治理，放任大量超載貨車暢通無阻。但即便事故是超載造成，亦表明該橋不堪一擊，質疑是豆腐渣亦不過分。

顯然，無論是超載，還是大橋質量問題，都是人禍，當地政府難辭其咎。無獨有偶，在無錫塌橋前一天，安徽宣城市一座僅建成十一年的大橋亦突然倒塌，幸無人傷亡，可見豆腐渣橋樑在內地可謂無處不在。

事實上，類似塌橋事故從南到北都曾發生：一五年六月，廣東境內通往江西的高速公路的一座高架橋斷裂，造成一死四傷；一三年二月，河南三門峽市義昌大橋坍塌，九死十一傷；一二年八月，黑龍江哈爾濱市三環路高架橋坍塌，三死五傷。據統計，十年來內地至少已發生過五十次塌橋事故。

目前中國擁有公路鐵路橋樑逾百萬座，毫無疑問已是世界第一橋樑大國，但是否稱得上「橋樑強國」有待商榷；與此同時，中國公路網中步入維修期的橋樑日漸增多，官方數字披露，其中有超過十萬座橋為危橋，今次事故無疑給全國各地敲響了警鐘。

內地目前還有多少豆腐渣橋，不得而知。但「豆腐渣」一詞，最早卻是出自前總理朱鎔基之口。一九九八年九月，時任總理朱鎔基巡視江西省九江市洪災時，因新築防洪大堤崩堤，朱因此怒斥堤壩是「豆腐渣工程，王八蛋工程」。只不過，二十餘年過去，各地豆腐渣工程卻愈揭愈多，當中很重要的原因是工程由沒有資質的企業營建，而負責建築企業資質審查的政府部門卻腐敗不堪，監管者錯位失位，變成貓鼠一家親，狼狽為奸。

神州爛橋遍地開花，問題工程屢禁不止，歸根究柢都是腐敗惹的禍。內地官場腐敗，主要在工程上撈錢，官員撈、承建商撈，不僅鐵道部門，幾乎所有省市的交通部門都是腐敗重災區；今次無錫所塌之橋，恰恰正是已被判刑入獄的前無錫市長毛小平主導興建。

可以說，每一項豆腐渣工程的背後，都有一條巨大的官商勾結鏈，只要這條黑色保護鏈一天不斬斷，中國的豆腐渣悲劇也將注定沒完沒了，百姓也不知何時才能避免無妄之災？