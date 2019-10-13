功夫茶：特朗普放風收手　暴徒係咪有排抖

俗語有云，風水佬呃你十年八年，一國元首你又信唔信得過呢？中美貿易戰搞咗成年幾，互相鬥法，一時吹淡，一時又似乎傾得埋欄，你加關稅時我又加，再加上美國總統特朗普「抽水」，將香港局勢同貿易戰掛鈎，大家估計仲有排玩，點知一個屈尾十就話首階段講掂數，特朗普仲講到明，香港示威有減退迹象，並認為中美達成首階段貿易協議對港人有利。時間又會咁啱得咁蹺？你估特朗普識變魔法咩？

明眼人一睇就知道，香港喺佔中之後都靜咗差唔多成五年，突然間爆單杰撻撻嘅反修例示威，你話冇人搞鬼都冇人信啦，現代漢奸代表黎智英開到口為美國而戰，幕後黑手呼之欲出啦。示威者高呼五大訴求，但每次遊行呢，成日都舉米字旗、星條旗，同埋港獨旗，唯一不舉呢……就係嗰支五星旗囉，暴徒話唔係用來舉，係用嚟踩同埋火燒掟落水㗎。呢啲行為同佢哋啲訴求根本就係大纜都扯唔埋。掛羊頭賣狗肉呢樣嘢，漢奸黎就最叻，呢次示威暴潮佢又大展所長，不斷同佢嘅叛國禍港四人幫密會攪局，非法遊行扮總指揮，仲特登飛到去華盛頓見主子領功，慌死冇人知佢做美國佬走狗，佢返嚟之後，香港示威暴力升級得仲快。但呢鋪佢大老細阿特生開到口話要收斂喎，大家又睇吓佢會唔會一百八十度即刻龜縮呢？

走狗最聽話，反而最大問題係好多小朋友畀佢點咗上街，成為暴徒，到依家成超過二千幾人畀人拉，超過三成係十八歲以下未成年，排住隊等上庭，呢筆蘇州屎點計先？好似當年義和團咁，清政府都有份縱容，最後收唔到科，搞到畀八國聯軍攻打。特朗普落柯打，班黃衞兵會唔會咁聽話收手呢？真係唔敢包啦！

狡兔死，走狗烹，漢奸黎依家震騰騰，美國佬擺呢隻棋子喺香港成廿幾年，使咗唔少美金，呢次貿易戰一鋪都收番啦，會唔會咁快收漢奸黎檔呢？照功夫茶估計，多隻走狗多把口，特朗普老奸巨滑，五時花六時變，雖然依家叫漢奸黎匿入狗籠先，但遲啲同中方有乜拗撬，隨時又可以吹雞，放佢出嚟咬人。暴力示威雖然一時三刻可能收斂，但香港中毒太深，官媒話禁蒙面法可以消毒殺菌，講就容易，仲未計其他病毒纏身，呢排南亞假難民毒又發作喇，睇怕佢哋唔會聽特朗普支笛收手啩？

計功夫茶話齋，自己做主動好過被動，留漢奸黎呢啲禍胎喺特區，真係計時炸彈，橫掂政府都已經出動緊急法啦，根據法例有權可以驅逐任何人出境，呢個時候唔清除毒瘤，唔通真係等蘇州過後冇艇搭咩！