這場暴亂不平定，這場奪權鬥爭、「顏色革命」不粉碎，發動和參與暴亂的幕後黑手，和打砸搶燒暴徒不繩之於法，甚麼「社會恢復安寧」、甚麼聚焦經濟民生、甚麼解決香港深層次矛盾，都是瞎扯談。

對此，北京和香江府衙不會不知，然而對此採取了鴕鳥政策，還有僥倖心理、還有對形勢的嚴重誤判、還有怕字當頭、還有自以為得計，結果是弄巧成拙的錯誤出招。凡此種種，令暴亂愈演愈亂，錯過了一次又一次機會，益發不可收拾。有時當局還會找一些自我開脫的理由，說是「一國兩制」乃古今中外皆無，沒有現成經驗，遇到問題要摸索，弄成今天這個樣子，可以理解。

其實，對於任何暴亂、打砸搶燒，古今中外任何制度下早有「必然」之經驗，那就是盡快使用強力平定，所謂亂世用重典，對暴亂更要用重典，「一國兩制」也好、「一國一制」也好、香港回歸也好、英夷殖民統治也好，都不會有啥區別，不用重典、不用強力都不可能平亂，這個規律天下盡知，還用「摸索」嗎？是的，人的自欺能力是無限的，但願當局能夠早些「醒」來。

對於香江府衙、林鄭月娥恐怕還不只是「自欺」那麼簡單，港英政府當年是怎麼「鎮暴平亂」的，他們是知道的。無論是「左派暴動」還是「右派暴動」，只要威脅了英夷的管治，破壞了社會秩序，港英政府就會使出重典和強力，毫不猶豫的平亂鎮壓。奇怪的是，回歸後，英夷培養的治港港人在面對反中亂港分子發動的暴亂時，在中華人民共和國的香港特別行政區受到暴亂奪權威脅時，他們怎麼就不知所措了呢？怎麼就不知重典和強力跑到哪裏去了呢？怎麼就對暴亂跪低投降了呢？

四個月來，林鄭班子的所作所為不是在「止暴制亂」，而是在縱容暴亂，這裏有一個根本性的立場問題，站在哪一邊的問題，政治目的何在？究竟為誰的問題？何況今次暴亂，英美發動是如此明顯，支持暴亂、聲援暴徒是如此明顯，林鄭之流的配合又是如此明目張膽，毫不掩飾，連苦肉計都不屑玩，更奇怪的是朝廷竟然聽之任之也。