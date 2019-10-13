過去常說香港是成熟理性的社會，原來只是美麗的誤會。持續四個多月的黑色暴亂，既令人見識了部分香港人的狂妄無知，也令人見識了整個社會的低智反智。在這裏，任何謊言都有人相信，任何謠言都有市場，尤其是那班幼稚無知的學生，簡直就像中邪似的，整天唸唸有詞，不是「光復香港、時代革命」，就是「五大訴求、缺一不可」，與過去的義和團及白蓮教何其相似。有教會中學更滑稽，學生中午出去吃飯也要喊幾句口號、唸幾句咒語，否則可能吃不下飯，令人啼笑皆非。這種學校到底是教書育人，還是培養政治怪胎？

有人說，香港學生是全世界學生中最偏執、愚昧、缺德、衝動、野蠻、暴戾的一群，這種說法也許有點誇張，也許以偏概全，但不少學生確實如此。別的不說，大學校園內一再發生學生謾罵、侮辱和禁錮老師的醜劇，就足以駭人聽聞，全世界大概只有香港學校才會如此荒謬，也只有香港學生才會如此野蠻。奇就奇在校方不但沒有處分禁錮老師的學生，反而變相懲罰受害老師，簡直匪夷所思。

有因必有果，正是因為校方姑息縱容，甚至助紂為虐，才有這麼多學生走入歧途。按照過去的說法，教師誤人子弟，性質比殺人放火更嚴重，十八層地獄也不足以贖罪。不知是否自知罪孽深重，教協日前突然惺惺作態地要求未成年學生遠離衝突現場。實際上，來說是非者，就是是非人，如果不是教協長期荼毒洗腦，煽風點火，學生不可能墮落到如此地步。他們現在才要求未成年學生遠離衝突現場，難道自己不覺得虛偽和羞恥？

胡適說：「今日世界是祖宗的果，未來世界全看我們自己積甚麼德或造甚麼孽。」香港曾經的輝煌，是祖宗種的果，現在淪落至此，則是這一代造的孽。那班無知青少年叫喊「解散警隊」，其實最應該解散的正是誤人子弟的學校，包括中學和大學。