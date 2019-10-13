立會復會在即，泛民主派又蠢蠢欲動，單是財務委員會選主席已經瘋狂拉布，開會三個半小時毫無寸進，周一需再召開七小時會議繼續選舉主席程序，預計泛民拉布情況會繼續，務求令社會運作陷於癱瘓。反對派一邊在議會搞事，一邊在社會搞暴亂，實行攬炒大計，迫令政府就範，交出管治權。

止暴制亂無期，立法會想回復正常運作，亦難在短期內實現。整體市民受到拖累不在話下，其中重災區就是建造業，立會於今年七月因為反修例示威而停止運作，逾七百億元工程撥款叫停，全港三十萬名建造業工人手停口停，「一時飽死，一時餓死」，業界預計九成工人面臨失業，部分人每月開工只有四至五日，不但嚴重不足，而且明年恐怕會陷入凍薪潮。建造業總工會將發表薪酬調查報告，預計加幅屬十年新低。部分工人為免乞米，盡快轉行，建造業出現青黃不接的現象，天殘地缺，未來大型基建進度不堪設想。

反對派挾癱瘓立會之勢，地區議會也不放過，區議會選舉即將在十一月舉行，他們預告大舉出擊，目標奪取大部分議席。建制派因為修訂逃犯例一役，支持度大幅插水，基本上談不上有任何勝算。政府放風若出現混亂會延遲選舉，坊間估計這是為免建制陣營慘敗，然而拖得一時，不能拖一世，近年政府利用DQ已幫了建制派一大把，反而保皇黨議員在這次暴亂中做了甚麼去幫政府平亂呢？只見一堆政客怕選票流失，龜縮在閃光燈後不敢發言，此消彼長，導致反對派聲勢更浩大。

網絡紀元，掌握話語權勝過實體人力拉票，選戰也要着重文宣，龜縮等於不戰而降。除非取消選舉制度，回復委任制，否則醜婦終須見家翁，要得到廣大香港市民的支持，建制陣營要做實事。市民唾棄暴徒，但對於沽名釣譽、濫竽充數的政客，容忍一樣是有限度的。