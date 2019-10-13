以下一段說話被指出自南非前總統曼德拉之口，並展示在南非大學入口處：「摧毀任何一個國家都不需要使用原子彈或使用遠程導彈。它只需要降低教育質量，並允許學生在考試中作弊。患者死於這種醫生的手中。建築物在這種工程師的手中倒塌。金錢流失在這種經濟學家和會計師的手中。人類死於這樣的宗教學者的手中。正義在這樣的法官手中失去了。教育的崩潰就是一個國家的崩潰。」

姑勿論這段說話出處為何，對照現今香港亂局，歸根究柢就是教育出了大問題，說是腐爛了也不誇張。反修例暴亂至今拘捕二千四百多人，而自禁蒙面法實施後，被捕者之中更多達五成半是未成年學生。昨日網上流傳一段影片，蒙面男童在商場用咪大叫「共產黨，×你老母；死黑警，×你老母」，看年紀只有九到十歲左右，叫完之後還有大人讚他做得好，他們知道自己做甚麼嗎？

再看各大專院校的淪陷情況，學生目無尊長，圍校長「×你老母」已是家常便飯，活像文革批鬥。最近理大專上學院講師陳偉強僅僅因為發表嚴懲暴徒的言論，竟遭學生非法禁錮五小時，期間學生粗言穢語，令人難以置信這些是受過高等教育的學生。

再看年輕暴徒將燒國旗視為時尚，仇視所有中資公司，動輒一把火燒掉，可見他們絕對沒有家國觀念，絕不承認自己是中國人，國民教育一敗塗地乃不爭的事實。中學通識科更是反中亂港重災區，甚至有通識教師自己也淪為暴徒，帶未成年的學生一同上街，已有中學證實校內有教師被控暴動罪。網上亦不時見到有中學學生在校內組人鏈搖黑旗唱港獨歌，而校方不僅聽之任之，甚至大力鼓勵，令人側目。

教育是育人的事業，影響學生一生，一旦教育毀了，學生長大後躋身任何行業都是對國家的危害。上一代香港人猶有家國觀念，在英夷統治下尚不會否認自己是中國人，但回歸一代卻不認國不認家，摧毀香港不遺餘力，甚至連醫生、律師、教師等專業人士都不乏反中亂港之徒，這就是教育育人失敗的結果。面對愈來愈多未成年學生被捕，教協猶閃爍其詞，只叫未成年學生遠離暴動衝突現場，以策安全，既不譴責暴力，更不阻止學生上街，這算甚麼教育團體？

香港教育體系崩潰，學生變成無學、無德、無禮、無義、無國、無家的人，教育正是摧毀香港的元兇。教育局局長楊潤雄竟然仍叫人包容，謂年輕人已付出代價云云，擺明姑息養奸不作為。教育再不撥亂反正，香港無救矣，即使今場暴亂能夠平息，若不徹底改革，不多久必有激烈的暴亂爆發。