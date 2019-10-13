四個多月來的暴亂抗爭衝擊未休止，未來需要多少時間、香港社會及普羅市民需要付出不能估計的代價來修補這次傷痛？

歸根究柢，這場暴亂可以定性為外國勢力注入了香港年輕人的心，激發出他們誤以為爭取自由民主就需要行動，是大時代應負上的責任，抗爭暴力衝擊是理所當然，令他們崇尚的西方民主在香港實踐。這股風氣從大專學生感染到高中學生，但他們有否想及，他們的所謂革命，正正被外國勢力特別是美帝國主義所利用，達到搞亂香港拉住北京後腿，向世界展示內地在港推行一國兩制出問題，搞亂香港以影響外資在港信心，直接破壞香港作為內地引進外資橋樑的角色，造成損害香港亦不利內地的局面。

中英兩國政府在一九八四年十二月簽訂《關於香港問題的聯合聲明》，中國根據憲法制訂並頒布《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，《基本法》第五條列明，規定香港特別行政區成立後不實行社會主義的制度和政策，保持香港原有的資本主義制度和生活方式，五十年不變。

重點就在保持原有的資本主義制度，絕對不是在一國兩制下任由香港選擇另一套社會制度，是在原有的制度下取得發展，不少社會學家誤解了一國兩制的意義，亂行解釋兩制就是與內地不同的任何社會體制，這就提供了機會給外國勢力入侵。

年輕人過去長期遭錯誤思想薰陶，演繹為內地管理的體制不利香港發展，港青需要為自己未來抗爭，更誤以為美歐的體制就是自由民主，導致今次動亂大批學生四處宣揚香港再遭赤化，要搞革命抗爭。

不過，如果這批熱血青年認真地了解歷史，就必須明白到一國兩制下的香港，並不是要引入美歐任何體制，而是要由香港人在原有資本主義模式下，找出更適合香港發展的道路。