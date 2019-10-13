十月一日公眾假期，香港社會亂作一團，很多人對未來走向十分悲觀，本欄反倒燃起希望，當天發表了一篇文章，題為「十月一日之後又如何」，內文說：「我估計京港政府短期內還會將希望寄託於下月的區議會選舉，因為社會過分紛擾未必有利於泛民主派選情，市民可能亂極思靜，故管治班子會寄望泛民參選人主動向暴亂者施壓。」

文章發表後幾天，壹傳媒老闆黎智英就撰文呼籲反修例運動要停下來想一想，他的目標明顯是指向十一月的區議會選舉，擔心社會紛亂，會影響民主派選情。外界一直盛傳黎智英是美國反華勢力在香港的代言人，也是今次暴亂的幕後黑手，由他出面喊停，可見整場運動已經走近盡頭了。繼黎智英之後，短短數天內，電台、網上好些反對派輿論領袖也紛紛開腔，說面對這個殘暴政權，不值得為它多作犧牲，總之用上種種藉口，要求示威者收兵。

運動已持續超過四個月，被捕者達二千人以上，重傷人數亦不少，若說不應作無謂犧牲，不是早就該發出呼籲嗎？反對派的KOL何以早前則力主示威者鼓勇向前，如今又以今日之我打倒昨日之我？

究其原因，反對派的主流意見都是為選舉，他們認為要保持長久的政治影響力，終究還得倚靠議會，用暴力去跟京港政府抗衡，傻子也會知道是行不通的。所以筆者早前便預見到會有反對派大佬出來喊停，至於能否成功喊停？我還是傾向於樂觀的。

反修例運動鬧到今天已經黔驢技窮，失了方向，最近還有人喊出「解散警隊，刻不容緩」的口號，這樣子的訴求，簡直讓人笑得噴飯。其實，示威者繼續搗亂下去已經沒戲，大部分人亦開始厭倦，很想收手，只差沒有下台階。

如今反對派說要為區選作準備，正好是一個上佳的收兵藉口，故此，我認為香港應已現出「和平曙光」！