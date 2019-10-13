回歸後的香港，社會動盪、民心不安、政府無能、政客無恥，這二十多年來吾人只見社會一味陷於內耗，元氣日損，經濟景況日差，吃着老本，廢柴政府還為虛名嘅「競爭力」提升而沾沾自喜。其實，香港的所謂「優勢」，早已被雨打風吹去！

一分耕耘，有一分金錢，兩分耕耘，就分多兩千！社會要進步，我們卻有這麼一個漠視民生，一味叫囂拉布嘅「垃圾會」，香港憑乜可以持續發展？其實，立法會於七一當日被暴徒瘋狂破壞，家陣用咗四千萬公帑日夜兼程復修，好不容易等到日前復開財委會和內會，老朽與大眾市民都希望因反修例風波而休會咗咁耐嘅立法會，可以正正經經將積壓咗大量嘅撥款項目，快快審批，以利民生！

財會目前積壓四十多個項目有待審批，涉款逾七百億元，當中多個項目與民生息息相關，尤其涉及不少大型基建及一些公立醫院嘅重建或擴建工程。然而，依家因反修例風波及反對派「拉布」雙重夾擊，有關撥款被閘死，影響三十萬建築工人生計。有行業工會亦坦言，逾九成工人面臨失業，部分人每月開工只四、五日，亦令部分工人要轉工維持生計，否則恐乞米！

然而，一眾薪高糧準嘅反對派議員，只顧發飆搞事，把嚴肅的議會變成鬥獸場，議事堂不議事、不討論，只叫囂癱瘓會議，老朽深感立法會根本不必用巨款復修，反正修完又如何？市民但見一大堆人形物體在胡亂舉牌，躁動失控有如怪獸！

睇見都把鬼火，立法會已失去其原有意義。首次會議，連選正副主席用咗三個半鐘頭都毫無進展，據悉連行政長官都話驚被圍困而不敢赴立會宣讀施政報告，立法會名存實亡！一早任它蓉蓉爛爛，供市民遊人憑弔仲有意義啦！有人說，大家嘴巴用得太多，頭腦用得太少，國家前途就會愈來愈暗淡；證諸立法會亦然，垃圾議員嘴巴用得太多，加上立心不良，香港就係咁日漸沉淪！