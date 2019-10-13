歐洲議會選舉塵埃落定，接踵而來的是連場「爭櫈仔、分餅仔」大戰，各國各個派系為爭奪各個委員會的要職鬥個你死我活，單是選出歐盟主席就差點兒令德國總理默克爾反枱，德法之間的裂痕至今還未復原。今次，輪到歐盟工業政策專員一職引起軒然大波，法國總統馬克龍推薦及主席萊恩點頭的人選，法蘭西銀行女副行長古拉爾（Sylvie Goulard）居然被議會大比數否決。

先講講這場恩怨的背景，默克爾領導歐洲人民黨（EPP）雄霸歐盟十幾年，今年卻遇上前所未有的挑戰。民粹主義和極右勢力抬頭，令EPP失去議席優勢，但真正令EPP頭痛的主因，是馬克龍在今年六月創建新政團歐洲復興（Renew Europe），擺明車馬以第三勢力的姿態問鼎龍頭地位。七月，提名歐盟主席的爭議加深了默馬二人的嫌隙，各國無奈妥協選擇了德國的萊恩，而馬克龍逮住這個機會，為法國換取了歐洲央行行長一職，得到了財政大權。

及後，法國也積極在各個委員會上搶佔席位，威脅中右陣營的地位。不過，默克爾不是省油的燈，一直等待一個反擊的大好機會。馬克龍提名古拉爾擔任專員，本以為「實食冇黐牙」，哪知道這一切都是默克爾布下的局，用大比數否決反摑了一巴。

為甚麼說這是一個局呢？關鍵就在馬克龍被萊恩擺了一道。古拉爾被指有濫用歐盟資金之嫌，若要成功當選必先要爭取德國的支持，誰料萊恩只是虛與委蛇，根本沒幫他向其餘兩大陣營箍票，才落得如此收場。他強調自己事先徵求了萊恩的同意，大興問罪之師，萊恩的答覆卻非常曖昧，說「我不能確定也不能否定馬克龍的說法」，竟然反轉豬肚。難怪他會如此火大，甚至用到卑鄙小器（Pettiness）一詞。

如今馬克龍銳氣大挫，默克爾也達到了護盤的短期目的。歐盟三足鼎立的惡鬥，現在才剛剛開始。