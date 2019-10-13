四個月的暴亂令香港陷入半世紀未見的失序，這場禍事一直號稱無大台，但罪魁禍首既有人躲在網絡世界，也有呼之欲出的外部勢力及其爪牙。中美兩國日前就貿易戰達成部分協議，美國總統特朗普評香港示威時竟指「會自然平息」，表態美國撒手了！這句話將驗證網上一句潮語，黑暴分子只剩兩條路走了，「弱智的入青山，勇武的入赤柱」。

美國在香港黑暴事件的角色一點也不小，從「禍港四人幫」黎智英、陳方安生等到黑暴代言人黃之鋒、何韻詩等人，六月以來，多次與美國政界密切往來，從美國副總統彭斯的會面，到美國國會出席公開聆訊，枱面上是唱衰香港，乞求民主支援；枱下有甚麼賣港協議及資源索求，一切都必將大白天下。

近日黎智英在黑暴休兵問題上先舉白旗，一度引來不少猜測，如今特朗普再就香港黑暴吹起「自然平息」的號角，確認美國勢力將撤離香港黑暴。少了由美國特工操縱、「顏色革命」式的幕後指揮，香港的黑暴廢青已呈現盲頭烏蠅般的倉皇，上了街不知向何處走，所謂行動也落得小貓幾隻的零落。黑暴街頭活動流露的有心無力、要人冇人的勢頭，令黑暴惡勢力的所謂「集氣」，全變了喪氣。

街頭活動搞不起來，黑色文宣團隊卻在垂死掙扎，近日再度炒作一個「假詐空」騙局。事緣中大一女生日前忽然站出來，聲稱自己是新屋嶺被警方性暴力對待的受害者，並聲淚俱下指控警暴。可是半日後她便改了口！

原來，所謂男警拍胸、女警睹性器官的地方是葵涌警署，這宗「新屋嶺性侵受害人曝光」的假戲不但演不下去，女生的前言不對後語，反而證明了新屋嶺的攀誣太假，果然假的永遠真不了。

女生發出指控之後，在網絡世界引發爆炸式討論，不少討論者都對女生的個人誠信及法律無知感到詫異。像這名女生以至所有黑暴抗爭第一線的參加者，似乎至今都不明白甚麼是羈留室，甚麼是拘捕程序。被捕不是柴娃娃的遊戲，進羈留室更不是進酒樓般享受座上賓待遇。作為一名疑犯，進入羈留室便要依法接受執法人員的檢查、核證，及根據《刑事罪行條例》的執行和規管，這些疑犯與一般市民享有的權利當然不同，大學生連這點都不清楚嗎？

如今女生的性暴指摘大有變成8‧11爆眼事件翻版之勢，警方高度重視案件，主動調查接觸，但當事人卻懶理，令警方無法展開調查與跟進。這種事件一而再、再而三發生，令市民對黑暴人士的指控萌生「狼來了」的厭惡與警惕，也對這些所謂「受害者」的故事產生懷疑。

四個月亂局之中，黑暴分子一度以愛香港、爭民主、和理非的假包裝，騙得不少支持者，但接下來的發展，卻是令香港陷入空前的無政府、無法治、無執法狀況，而黑暴分子藏在面具後的真面目盡露時，香港在各種打砸燒之後滿目瘡痍，不同意見人士、店舖及商場遭受無法無天的黑色恐怖，到這一刻，還有人會支持這樣的黑色革命嗎？