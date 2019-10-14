正論：兩制千瘡百孔　不變終須要變

不要問喪鐘為誰而鳴，喪鐘為你我而鳴。回歸廿二年，香港亂足廿二年，現在更到了徘徊死亡邊緣的十字路口。昨日全港多區又爆發暴亂，店舖再次被砸，港鐵再次被毀，亂象不知伊於胡底。如果要說這場反修例風暴還有一丁點兒意義，那就是讓愈來愈多人看清「一國兩制」荒腔走板，「港人治港」徹底失敗，是否要變、怎麼改變已成為不能迴避的問題。

持續四個多月的反修例暴亂至今未息，暴力遍地開花，港府和警方止暴制亂無期，市民和商戶人心惶惶，說這是特區史上最大的浩劫也不誇張。事實擺在眼前，當局再不以刮骨療毒的決心為兩制改頭換面，撥亂反正，香港只能一命嗚呼，沒有其他結局矣。

「東方報業民意調查」在本月初隨機訪問一千一百多人，當中八百多人為本港居民，另外三百多人為海外華人，就「一國兩制」管治模式發表意見。結果發現，五成七本港居民及六成海外華人希望維持「一國兩制」，但大多數受訪者都同意香港這一制出了問題，尤其是政爭不斷令前景堪憂，暴亂不止令民不聊生，甚至引發信心危機，刺激資金外流和加劇移民潮。

值得指出的是，雖然六成人希望維持「一國兩制」不變，但認為「一國兩制」必須要變，甚至由中央全面接管的民意比重多達四成，比例之高前所未見。這意味香港亂局已到了不可收拾的地步，愈來愈多港人忍無可忍，認為兩制再不改變就只有死路一條。

在這四成民意當中，三成人認同特區實施「一國兩制」變奏版，另一成人贊成「一國一制」。事實上，隨着暴亂無日無之，要求「一國一制」一了百了的聲音此起彼落。但正如本報曾經指出，「一國兩制，港人治港」是中央對港人以至全世界的莊嚴承諾，不能輕言放棄，中央亦多次強調初心不變。既然大框架不變，那麼中間着墨，推行「一國兩制」變奏版便是更合乎當前局勢的選項。

兩制問題千頭萬緒，但說穿了是港府管治無能，廿二年來只知姑息養奸，助紂為虐；更深層原因則是中央錯將「五十年不變」當成「五十年不管」，冷眼旁觀任由香港腐爛下去。市民眼睛是雪亮的，近六成受訪者進一步指出，香港沉淪不止，源於港府長期縱容外部勢力和港獨分子；而香港缺乏管治人才亦是加速香港墮落的原因。

天作孽，猶可恕；自作孽，不可活。反修例風暴爆發以來，暴徒種種無法無天的暴行已到了天怒人怨的地步，惟港府有法不依，執法不嚴，止暴制亂光說不練，任由局勢不斷惡化。君不見，每次非法遊行均搶在前頭充當總指揮的壹傳媒黎智英，煽動暴亂，抹黑警方，美化暴力，甚至狂言「為美國而戰」，連中央政法委都怒批他是「叛國禍港四人幫」之首，罪行罄竹難書。饒是如此，港府依然視若無睹，律政司更包庇放生，就連證據確鑿的刑事恐嚇東方報業集團記者案都拖延檢控。綱紀一廢，何事不生。香港五年一小鬧，十年一大鬧，港獨蔚然成風，正是頭號禍港漢奸一直逍遙法外之故。

說來實在可悲。中央為香港選出四個特首，一個比一個不堪，而且每一個都栽在洋奴漢奸之手，與其說是港人治港，不如說是漢奸治港；又因為中央一直沒有端正主人家的態度，處理香港事務瞻前顧後，讓亂港勢力益發張狂。單是這四個多月，特區上下官員只知綏靖投降，甚至被質疑配合反對派奪權，足證中央所託非人，特區之內盡是黃皮白心的無間道和窩囊廢，焉能不死！

知病之所起，方能治之。「一國兩制」變奏版之變，正是在於對港府主要官員的要求放寬，用人不局限於香港內部，而是放眼內地五湖四海。香港畢竟只是七百多萬人口的彈丸之地，同內地十四億人口無法可比，容許非香港永久居民人才出任港府要職，甚至實行京官治港，誰曰不宜？五成六受訪者認為此舉能強化港府管治及有助落實利港措施，比反對的四成民意為高，足見人心思變，窮則變，變則通。

香港淪落至此，與司法和教育敗壞有直接關係。回歸至今，司法刀把子仍由洋人或外部勢力代理人把持，當中不乏持外國護照者，他們有沒有家國觀念令人懷疑。人們但見「反中亂港有獎，愛國愛港有罪」，司法淪為反華勢力保護傘。至於國民教育一敗塗地更是有目共睹，師不師，生不生，學生圍罵校長教師，在校內搖黑旗唱港獨歌，暴徒燒國旗、砸中資公司、襲擊愛國人士，已到了喪心病狂的程度。繼續維持實際上是洋奴漢奸治港的港人治港，中央再不奪回話語權，香港絕無重出生天的希望。

「行到水窮處，坐看雲起時。」特區已到了山窮水盡的地步，是東山再起還是永遠沉淪，端視乎中央和港人有沒有改革的魄力和決心。一言以蔽之，現在是挽救兩制的最後機會，再不及時把握，徹底改革，只怕蘇州過後無艇搭！