神州觀察：殘忍虐殺流浪狗　缺德社會多變態

動物變人萬萬年，人變動物一瞬間。人的「動物性」可說是與生俱來，時刻需以「人性」來壓制，否則一旦失控，以人類在漫長進化過程中學到的高級技能，勢會做出比動物還要動物的行為，最終淪為一個個兇殘而變態的怪物。

四川成都理工大學一名研究生近日被揭捉走校內的流浪狗，綁住四肢倒吊於宿舍露台的竹竿上，再以極殘忍的手法虐打、生劏活剝狗隻，並剁成一塊塊烹煮而食。更加令人髮指的是，此人竟將施虐過程公然放上網炫耀，即使遭同學及網友群起圍攻，仍有恃無恐地斥罵別人偽善及多管閒事，總之自己想怎樣虐狗都行。

迫於洶湧的輿論壓力，涉事研究生終向大眾致歉認錯，惟仍不忘砌詞狡辯，一會稱烹煮的只是兔肉，一會又稱流浪狗擾人清夢，威脅他人安全，自己完全是在為民除害，野蠻行為霎時就成了正義之舉，令人瞠目結舌。好在群眾眼睛是雪亮的，有網絡文章起底指此人長期存在虐狗行為，且一直有在網上發布相關視頻，強烈要求校方將其開除，以息眾怒。

據指當地警方已介入事件，涉事大學成立了專門的調查組，表示會嚴肅跟進處理。問題是，所謂的嚴肅處理到底會有甚麼手段？因為現時內地保護動物法規殘缺不全，虐殺動物無法可治，又不算觸犯校規，面對惡行，各方除了乾瞪眼，恐怕最終又是批評教育了事。由此不免讓人想起早前江蘇南通大學滾水淥柴犬事件，從涉事學生到校方再到警方的態度及應對方式，簡直與本次一模一樣，校方當時還說會及時公布事件進展，結果不了了之，說白了，動物權益在內地根本不算一回事。

事實上，虐殺流浪狗行為在內地十分普遍，不論是接受過高等教育的大學生、研究生，還是學校保安、普通民眾都熱衷於此道；甚至連政府公職人員亦不時當街撲殺流浪狗，每每還打着創建文明城市的旗號製造血腥暴力場面，堪稱諷刺。

不光是流浪狗，有的人甚至連自己飼養的寵物狗也照虐不誤，行為一再讓人驚愕。除了虐狗之外，貓亦是眾多被虐待的動物之一，網絡中的種種虐貓虐畜視頻，更揭發存在以此謀利的黑色產業鏈，可見這個社會不但充斥變態之人，更是病得不輕。

孟子說過，人與禽獸其實非常接近，僅有的一點差別便是「人有道德的可能」，亦即惻隱之心、不忍之心這些善性。偏偏在標榜文明社會的當下，內地至今仍未針對保障動物權益進行立法，惟有繼續指望從道德層面約束民眾的野蠻行為，可惜道德這東西在內地早已十分罕見，反而禽獸不如者遍布，遭殃的何止動物。