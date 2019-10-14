功夫茶：檢討綜援息民憤　扶貧咪鬼得個吹

香港號稱國際大都會，財政儲備破萬億，庫房幾乎年年水浸；點不知，回歸後嘅歷屆財爺，經常被譏為政策保守，個個都係「守財奴」，一味儲糧唔識開倉；理財原則得兩招，一招叫「量入為出」，另一招叫「力求收支平衡」，咁就好官我自為之，你話係咪吹脹！

好明顯啦，港府肥到着唔到襪，基層卻三餐不繼，尤其係貧窮長者，七、八十歲仍駝着背推着車仔喺街邊執紙皮，教人情何以堪？政府唔係有個扶貧委員會咩？報告指出，本港貧窮人口逾一百三十七萬，即係每五個港人就有一個窮！喂，政府究竟搞邊科，點解愈扶愈貧，搞到周街都係窮人褲穿窿？扶貧一味枉自吹，扶貧委員會主席張建宗豈不是一條吹水唔抹嘴嘅廢柴？

民生多艱，民怨自然沸騰，何況依家社會動盪成鬼域，林鄭及其廢柴管治班子，正一唔見棺材唔流眼淚，好多嘢淨係識死撐，好似豬乸戴耳環都話靚，自欺欺人盞死快啲！呢，早前林鄭仲口硬，話貧窮線未計資產，按「相對貧窮」概念，長者退休可能有充足資產支持佢哋過理想退休生活喎！

喂，呢啲咪叫不知民間疾苦囉。在上位嘅無心為民，推政策自然堅離地，又點會「不辭辛苦出山林」啊！依家貧富差距愈來愈大，政府再唔做啲補救工夫，唔通真係等蟻民揭竿而起咩？

嗱，有行會成員透露，後日發表嘅新一份施政報告，政府會加大力度關注基層及貧窮長者訴求，仲話政府十分關注劏房戶嘅需要，預料當局會檢討綜援系統，希望有新措施調節及幫助只申請高額津貼、但無申領綜援嘅長者，提升佢哋嘅生活質素喎。阿哥，一早識咁做，條「貧窮線」就唔會好似𡃁模條「事業線」咁深不可測啦，功夫茶即管聽住先！

嗱，咁啱有調查指出，八成申領綜援人士認為港府應重新檢討綜援制度，保障佢哋嘅基本生活所需。調查指一半受訪者有參加自力更生計劃，三成半有工作收入，但當中近一半月入少於二千五百蚊。在職貧窮，搞到佢哋有病都唔敢睇醫生，近視唔敢配眼鏡，連蛀牙都唔敢剝牙，林鄭政府你哋知唔知醜字點寫啊！

唉，貧者悲歌唱不完，呢個就係現實社會嘞。面對咁多貧窮問題，港府旨意一次性紓困措施就當解決問題，難怪愈扶愈貧。古人話：「天下事有利於民者，則當厚其本，深其源。」當年要是接納學者周永新嘅全民退保建議，好多貧窮老人就唔使咁淒涼徬徨啦。家陣港府衰到貼地，民怨之火四起，先至話要重新檢討喎，有冇再遲啲啊！