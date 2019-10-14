今次反修訂《逃犯條例》風波暴亂的氣燄囂張和前所未有的極大破壞力，不僅在於它的暴力程度不受控制，不僅在於它可以肆無忌憚的搗毀一切公共設施、打爛所有秩序、癱瘓政府和一切機構的管治運作，而且在於全面徹底的撕裂社會，激發的政治仇恨你死我活，人們再不相信法律和執法部門能夠維護法紀、秩序及人民的財產和生命安全。整個香港變得誰拳頭硬、誰夠狠、誰更暴力誰稱王，「私刑」代替了「公法」。暴徒以及反對暴亂、希望政府除暴安良的市民都對香江府衙充滿了蔑視，港府威信蕩然無存。

這個局面的形成，不是因為亂港分子和暴徒太惡、太有力量，而是因為當局太無能，一早就被暴亂嚇破了膽，跪低投降，置香港的法治和老百姓的安危於不顧。更可惡可笑的是，當局不檢討自己對「止暴制亂」軟弱無能，反抱怨若政府的平息暴亂手段過硬會「激怒市民」，政府不得不「顧及民眾的觀感和情緒」云云。把自己縱暴的因由賴在民眾身上，讓受害的人民自己負起受害的責任，十分混帳！

同樣讓港人心寒和極度失望的是朝廷在處理今次暴亂問題上的態度和手法。林鄭月娥是甚麼樣的人、甚麼樣的政治底子，她當上特首之後怎麼處理和反中亂港集團的關係，怎麼放縱「港獨」，怎樣放過「佔中」黑手、放過黎智英和反對派的「黑金案」，所有這一切都已預示香港一旦爆發風波暴亂，林鄭必會綏靖投降，必會緊密配合。對此，《東方日報》早就一再發出警示。

然而，言者諄諄，聞者藐藐，北京不當回事，不知朝廷是過於自負還是被林鄭「迷」得不輕。暴亂爆發，正是朝廷自信過度、「深慶得人」、對林鄭工作非常滿意之時，於是「不作多想」，旦夕間就「理解、尊重、支持」林鄭的綏靖投降路線。之後暴亂愈演愈烈，港府兵敗如山倒。這期間，朝廷見勢甚危，曾經想硬，也作出了要硬的動作，但並不堅決，瞻前顧後，仍抱幻想，一遇反彈便縮了回來，林鄭就更加「得戚」，繼續綏靖，縱暴不已；而朝廷似又欲他想，平暴前景一片迷茫也。