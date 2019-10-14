除了日期是真的，其他都是假的，這正是爛果報的寫照。女藝員馬蹄露在旺角街頭用手機拍下黑衣暴徒毀爛中國銀行櫃員機，便遭圍毆至頭破血流，爛果報竟顛倒是非，反指馬蹄露「攻擊示威者」。其實，頭腦稍為正常的人都可以判斷，一名弱女子面對一班窮兇極惡的暴徒，到底是誰攻擊誰，根本不必爭論，爛果報欲蓋彌彰，恰恰暴露其一貫老作的醜陋本性。有位當日在現場採訪的澳洲記者看不過眼，發文揭露真相，怒斥爛果報的抹黑醜行，並慨嘆「從未見過假消息能被如此歹毒地用作武器」。

一個外國記者能夠挺身而出，仗義執言，充分展示新聞界的良心，反觀爛果報扭曲事實，助紂為虐，簡直是傳媒敗類。但萬萬沒有想到的是，這位敢說真話的外國記者竟因此被貼上「親中」標籤，甚至受到死亡威脅，可見香港是多麼的恐怖。反對派經常批評內地專制，實際上他們比內地專制一百倍、一千倍。

世道衰微，邪說暴行有作。好像爛果報這種充斥假新聞的貨色，與其說是傳媒，不如說是謠言製造機。在其精心剪裁之下，往往只能見到防暴警察施放催淚彈、以警棍打人、開槍傷人，從來見不到暴徒打砸破壞、到處縱火、圍毆警察及市民。而西方國家和傳媒也正是偏聽偏信，刻意採用這種不實報道，才會倒果為因，一味指摘香港警方「濫用武力」，完全無視黑衣暴徒的暴行。

美國總統特朗普經常批評美國傳媒製造假新聞，雖是為了發洩個人恩怨和不滿，但並非完全沒有道理。這年頭許多傳媒毫無職業道德可言，只問立場，不問是非，美國如是，香港更如是。有些人掛羊頭賣狗肉，以記者為名，站在前方阻擋警察執法，甚至掩護暴徒逃跑，而當他們在暴亂中受傷，又反過來指摘警方濫傷無辜，妨礙新聞自由。這種所謂的傳媒固然是行業敗類，這種所謂的記者更是行業之恥。