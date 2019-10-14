南非首位黑人總統、已故民權領袖納爾遜‧曼德拉除了貢獻自己國家良多，領導世界走出種族歧視，還留給後世不少金石良言。「教育是改變世界最強大的武器。」這句話不是人人會同意，但重點是惹起反思，重新檢討教育在社會所起的作用。

曼德拉亦說過，教育的崩潰就是一個國家的崩潰。放諸在地區層面，香港與內地行的教育制度不同，近二十年，內地經濟騰飛，人民質素提升，軟硬實力開始追趕世界；相反，香港就由國際金融中心淪為暴力港，大學生帶頭暴動，中學生群起上街衝擊法治，暴潮中拘捕超過二千人，超過三成是未成年，情況令人震驚，也警醒社會人士要設法救救孩子。

一隻手掌拍不響，有前任特首歸咎通識教育教壞小朋友，忘了課本是死的，是誰制訂課程，是誰教導學生。所有課程經當局審核，所有教師須註冊，教育局一定責無旁貸，多年來推行改革都惹來滿城風雨，有些胎死腹中，有些名存實亡，像國民教育遇到阻力便束之高閣，重推無期。而在監察教師的操守道德，也採取放任不理，有教師在社交平台詛咒警察死全家，只是譴責了事，依然安然任教，繼續可以荼毒學生，為他們洗腦。教協是最大的教師團體，有逾十萬會員，理應恪守中立原則，可是事實上教協歷來由泛民主派主導，「藏黃納黑」，政治上取態偏頗，儼然成為反對派勢力一員。香港教育體系崩潰，教不嚴，師之惰，在特區「惰」亦是「墮落」的「墮」，校園「黃師」主導，從小就灌輸反中亂港、港獨意識，形成港版文革浩劫，難怪學生變成無學、無德、無禮、無義、無國亦無家的黃衞兵。

南非大學入口處展示曼德拉的金句：「摧毀任何一個國家都不需要使用原子彈或使用遠程導彈。它只需要降低教育質量」。社會未來的棟樑都教不好，這個地區還能談甚麼未來？