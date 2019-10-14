在網上看見一個段子頗有意思：「叢林法則，全世界都在分食香港這一具屍體，美國得到了更多的談判籌碼，內地收穫了更大的民族凝聚力，新加坡分得了更多的外匯和人才，日本、南韓、澳門瓜分了十‧一遊客和消費。只有爭取『自由』的香港失去了自由、資金、人才、安全和未來。」

其實分食香港的還漏了台灣，民進黨借香港反修例風暴上綱上線，蔡英文藉此製造連任籌碼。小小香港成為各方勢力博弈的棋子，港人猶不斷瞎起哄，可憐復可笑。

瞎起哄的最新例子，莫如自稱是新屋嶺警方性暴力受害人的中大女學生。她日前在校長對話會上自揭真面目，承認自己就是過去多次出現在民間記者會的蒙面「S小姐」，現在要以第一身受害者身份指控警方在新屋嶺性侵和性暴力云云。由於她哭得梨花帶雨，不少人為之動容，輿論更是炸開了鍋，一面倒指控警方冇人性。

一個楚楚可憐的弱質女流，自稱遭受不見天日、慘無人道的警方暴力性侵，的確是一顆震撼彈，加上「黑警」形象深入民心，更令警方成為眾矢之的，就連中大校長段崇智都改口要譴責警暴。然而真的假不了，假的真不了。不過事隔一夜，輿論便大轉向，繼警方要求女事主提供更多資料以作深入調查後，連「連登」自己友也不值其所為將其起底，言之鑿鑿指女事主有扮可憐講大話的前科，不可信云云。

結果涉事女生即時在網上澄清：「我在新屋嶺沒有遭受性暴力，8‧31被捕人士新屋嶺的待遇不太差。」接着更改口說受到警方性暴力的地點是葵涌警署，但拒絕報警，令人嘆為觀止。由最初自認是新屋嶺受害人，到現在又說新屋嶺待遇不差，前言不對後語，還叫人怎麼相信她所說的是真話？

正如有人說，不到香港，不知文革還在搞；沒有反修例風暴，也不知香港反智到如此程度。這場「顏色革命」令人大開眼界，也令所有牛鬼蛇神無所遁形。事到如今，大家不必動氣，就用食花生看好戲的心態，看看這些妖孽還會玩出甚麼花樣，再看看各方利益集團要怎樣分食香港、消費香港，這才是最真實的活動教育。

說起牛鬼蛇神，當然少不了一干反對派政客。日前立法會財委會好不容易復會，開會三個半小時，竟然連正副主席都選不出，遑論審議積壓多時的七百多億元工務工程撥款。人們但見議事堂成為反對派的表演舞台，個個戲子上身七情上面，最後竟提名廿三人選主席，擺明玩嘢。

一節見則百節知，香港在這群妖孽騎劫下，怎麼可能不走上自毀之途？