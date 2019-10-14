反修例抗爭暴力席捲校園，多所大學的學生把這次社會抗爭習以為常的人多聲大就是合理，注入大學校園，做出逼宮行為，動輒包圍大學行政大樓要求跟校長對話，更有碰上意見不合的教職人員就肆意人身攻擊，搗亂課堂禁錮教師校長。社會大眾看到這批未來主人翁的橫蠻無理、個人主義高張的行為，怎不心寒，擔心他們有朝一日去管理社會時，也用上這種蔑視法理人情的手法，我們的社會會變得如何淪落。

大學校園不停發生這些令人齒冷的逼宮行為，絕對跟教與學有關。回歸前，千古罪人港督彭定康將封鎖港人百年的殖民主義不民主突然大幅開放，令當時的年輕人趨之若鶩，但赤裸裸的遭荼毒，誤以為西方民主、歐美的體制，就是香港未來推行一國兩制的民主政體，加上彭定康大力鼓動當年的李柱銘大肆宣揚西歐民主意識，種下二十多年後今天的禍根。

九七後培訓出來的許多老師深深推崇彭定康、李柱銘倡導的所謂民主，一國兩制的兩制是引入英美的民主，而這批老師二十多年來都以這種思維為宗，可是現實並不是這樣，達不到他們的理想就是不民主。不少大學內的研究人員及教學者，也同樣受到錯解民主的荼毒，灌輸學生錯誤的民主觀念。

本來在一二年是有機會修補錯誤民主的解讀，時年特區政府有意引入德育及國民教育科，增強中學生的道德價值及國民意識，最終因遇上一群認同西方民主的教育界及政黨帶動中學大力反對而放棄，連糾正的機會也沒有。

惡果就在今次反修例抗爭中全面浮現，不少大專生、中學生認為修訂《逃犯條例》是噤聲、不民主及內地加強對港的管控，這批人就要為追求他們的所謂民主去反政府，凡維護修例或與他們政見不同的就打擊，視法治如無物。真要問一句，這些錯誤民主觀念，將影響這一代幾十年，是不是要再下一代才能糾正過來？