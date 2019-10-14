中美兩國貿易戰擾攘兩年，終於簽訂第一階段協議，此事既是意料之內，亦是意料之外。今年五月，傳聞中美雙方已敲定最終協議，美國總統特朗普也公開暗示確有其事。豈料臨簽約前一刻，中方突然要求將協議推倒重來。白宮主人聞訊，深感受辱，一怒之下，馬上大幅度對中國貨品加徵關稅，其他的制裁措施也接二連三，勢挾風雷，兩國關係由是跌至近二十年來的低點。

其時，不少評論者認為中美雙方存在根本矛盾，在貿易問題上再沒有妥協餘地。但筆者不作如是觀，我習慣在暗黑中尋找曙光，六月三日本欄發表過一篇文章，題為「選用中策 擺開架勢」，文章的結論說：「特朗普見到中方不怯戰，反倒會敬你三分……故我樂觀估計，中美兩國巨頭本月底見面時，貿易戰或會有轉機，三個月內甚至可以達成停戰協議了。」

中美關係最終並沒有破裂，上文預計三個月之內可以達成停戰協議，到頭來三個月不成，要四個月多一點，而所謂的「停戰」，也不是當真回復「和平」，只是同意不再將戰況加劇。所以，這份「第一階段協議」，既有意料之內，亦有意料之外的成分，不過大體上兩國關係走向，仍是有脈絡可尋的。

前總理朱鎔基說過：「中美兩國關係，不會好到哪裏去，也不會壞到哪裏去。」此乃見道者言。彼此猶如歡喜冤家，合中有分，相纏相繞，會一直鬧下去。所以，我從不相信兩國會談不成，卻也從不相信會容易談得成。

中方在五月份突然推倒協議，一方面是想試清美方底線，另一方面是要在落實協議開放市場前，盡量多爭取時間讓內地企業紮穩根基，當根基穩固了，就不必再懼外來企業的衝擊。本欄一向認為中國對美談判會採用拖字訣，且看如今的協議，將分階段簽訂，可見中方是深明「拖」之三昧。