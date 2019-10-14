香港教育千瘡百孔，甚至已經到了病入膏肓的地步。日前教育局局長楊潤雄出席一個電台節目，談及最近較多年輕人被拘捕，認為情況令人擔心。對於有人批評香港教育出了問題，楊潤雄就顧左右而言他，指社會也很重要，家庭亦影響年輕人分辨對錯嘅能力，因此未來教育局會着重家長教育喎！

學生出問題，不是推社會嘅錯就係家長嘅錯，主掌教育的，卻不肯真正去了解究竟香港教育，為何由幼稚園到大學都咁失敗？學生有病，藥施家長？難怪香港嘅教育一塌糊塗，也難怪咁多高官嘅仔女選擇到外國求學！香港教育，爛透了！這好比內地生產黑心食物的，都說自己種的蔬菜、生產的食物，自己都唔敢食一樣！

香港教育，四字足以形容：「毀人不倦」！近年的大專教育更是令人慘不忍睹，八大校長個個薪津優厚，社會地位尊崇，然而他們在處理學生與教師的問題，在與學生對話時，就完全露底了！像中大校長段崇智，由被學生斥罵為「段狗」到後來成為「段爸」，過程喜劇化，十分搞笑。堂堂校長，對一個女生揭口罩，聲淚指控遭警性暴，他沒有搞清楚事實真相就來個態度一百八十度轉變，作為學者，沒有胡適所說的「小心求證」精神，未免令人失望。反而該女生自己上電台澄清，指不是在新屋嶺扣留中心被侵犯，而是在葵涌警署，可見這女生已經不是個可靠的證人，網上更有不少人對該女生「起底」，不知「段爸」可有感到自己太易霎時衝動？

曾任國民政府教育部部長的蔣夢麟說，他在大學搞了幾十年，經過許多風潮，發現了一個規律：一個大學中有三派勢力，一派是校長，一派是教授，一派是學生，這三派勢力中，如果有兩派聯合起來反對第三派，第三派必然要失敗。不過如今是個衰世，學生是貓，校長、教授係老鼠。孟子說：為政不難，不得罪於巨室。現在做校長也不難，不得罪於巨貓，就路路暢通不會被困！