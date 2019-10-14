土耳其總統埃爾多安現在陷於一個孤立的處境，他執意揮軍南下清剿安全區內的庫爾德武裝，先遭到美國兩黨一致炮轟，隻眼開隻眼閉的特朗普也被迫保持距離，授權財政部擬定經濟制裁土耳其的行政命令。此外，中東諸國包括沙特和伊朗，以至歐盟多國，都一致不同意他出兵的決定，德國更已經宣布實施武器出口禁令。難道埃氏沒有算到這一步嗎？

經過十六年的統治，埃氏已經達到高度集權，雖然伊斯坦布爾市長選舉一役遭遇挫敗，但他仍能維持一貫的強人作風，誓要將剷除庫族的戰略目標貫徹始終。他所恃的靠山有二，一是俄羅斯的支持。埃氏入侵敍利亞「蕩寇」的做法，其實是向普京入侵烏東和克里米亞偷師，以建立緩衝地帶和徙置難民為藉口開疆闢土，既可保住邊境安全，又可發展地緣勢力。現在，俄羅斯民間正醞釀輿論，聲稱趁着中東大亂的好時機，普京應該有樣學樣再次入侵烏克蘭，奪取更多土地。徒弟竟然反成了師傅。俄土沆瀣一氣，埃氏何愁無武器可買？

所恃其二，就是境內難民營那三百五十萬敍利亞難民。埃氏與歐盟早年達成協議，土耳其答應阻止中東難民北上，換取歐盟每年近十億歐元的資助，牢牢握住了歐洲的咽喉。埃氏事先警告，若然北約夠膽插手，歐盟夠膽制裁，他將會打開北面邊境，任由數百萬人入侵歐洲。歐盟揸頸就命，難道會為人道立場一拍兩散？

所以，埃氏出兵已有充分計算，如今最大敵人就只剩下國際輿論及美方制裁。去年八月，美國狙擊貨幣里拉，令它一度大貶近三成，至今仍未復原，重挫了土耳其經濟。這不是單純的貨幣戰，更加是一場政變，只是以美國失敗告終。埃氏見鬼怕黑，推動金融管制，就是忌憚美方故技重施。這一場土庫之間的民族存亡戰，隨時演變成一場金融戰爭，令全球經濟雪上加霜。