美國在敍利亞問題上出現重大轉變，白宮宣布將美軍撤出敍利亞北部的「附近區域」，不再干預土耳其在敍利亞北部打擊庫爾德族的軍事行動；土國隨即就以「和平」為名，跨境打擊庫爾德武裝。曾經是美國盟友的庫爾德人，瞬間由美國的「棋子」變成「棄子」，付出悽慘代價。如今台海局勢緊張，美國又在玩台灣這個新棋子遊戲，台灣是否也會成為「棄子」，引發外界關注。

庫爾德族是中東中亞地區最有爭議的民族，人數眾多。長期以來，土耳其都將境內庫爾德族人列為分離勢力，將敍利亞的庫爾德武裝視為恐怖組織，欲將其清除。過去基於人道原則，維護庫爾德族人的人身安全曾為美軍的責任之一，而庫爾德人也是美國在敍利亞最忠誠的盟友，多年來竭盡全力與美國合作打擊恐怖主義，是美國能夠戰勝恐怖分子最重要的一個幫手。

然而，美國在利用庫爾德武裝推翻巴沙爾‧阿薩德政府不遂後，就已經打算拋棄庫爾德人。今次美軍撤離相當於給土耳其攻入敍利亞打擊庫爾德武裝開了「綠燈」。這意味着，曾經與美軍並肩作戰的庫爾德盟友已成為「棄子」。

一般認為，「甩包袱」應是美國拋棄盟友的主要原因。美軍在中東駐紮已耗費大量資源，正忙於競選的美國總統特朗普急於從敍利亞泥潭中脫身。

美國政府拋棄盟友已非首次，過去在越戰、克里米亞半島問題，基於自身國家利益拋棄對方，已成為美國政府重複的舉措，不但如此，只要基於美國政府與其他國家的關係，美國隨時可以揚棄盟友。

美國的下一個「棄子」會是誰？這不得不令人聯想到台灣。如今台灣的蔡英文政府押寶美國，公開聲稱要加入美國印太戰略，甘當美國圍堵中國大陸的棋子，不僅挑起兩岸對立，更購買美國武器，以武抗陸。或許台美關係目前能嘗到一些甜頭，包括美國出台多個相關對台法案，美艦頻頻穿越台灣海峽，令民進黨得到選票，但基於美國的國家利益，即使美國與北京最終沒有在貿易問題上達成協議，仍有可能再度拋棄台灣。

尤其是，中國大陸軍力持續強大，在十‧一閱兵上展示的先進武器，已昭告世界，沒有任何國家可對中國動武，而解放軍的打擊能力完全覆蓋包括台灣在內的第一島鏈，未來不用說美軍不可能馳援台灣，甚至還將退守第二島鏈，屆時台灣恐將由「棋子」變成「棄子」。

對於北京而言，需要警惕的是，美國拋棄庫爾德人，不排除是美國拉攏土耳其配合打新疆人權牌的計謀。事實上，埃爾多安政府過去曾批評中國政府打壓新疆維族人，多年來土耳其對偷渡離境的維族人一直敞開大門，也曾是疆獨勢力的大本營，多次引起北京不滿。

儘管中土關係近期有所好轉，但土耳其仍不時就新疆問題「動作頻頻」，包括與美歐一起批評新疆再教育營問題。對埃爾多安來說，對同屬北約盟友的美國可以「說分手就分手」；為當下利益而犧牲中土關係，也不是不可能。