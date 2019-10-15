神州觀察：保護傘打之不絕　掃黑惡保持攻勢

全國掃黑除惡專項鬥爭第二次推進會日前在陝西西安市召開，中央政法委要求各地需緊盯各行業、領域的保護傘、關係網及黑惡勢力經濟基礎，將打擊保護傘作為下一步主攻方向。全國掃黑辦亦強調要將相關工作打深打透，不留死角，相信在新一輪的強大攻勢下，必會有更多涉黑惡腐敗分子遭查辦。

河南省紀委監委日前證實，鄭州市政協主席黃保衞涉嫌嚴重違紀違法，已主動投案接受調查。黃此前曾擔任鄭州市公安局局長近八年，有「鐵腕局長」之稱，並做過七年政法委書記，擔任過鄭州市掃黑除惡專項鬥爭領導小組組長。惟其任內發生過轟動一時的「皇家一號」色情場所被查封事件，據指黃亦牽涉其中，加之近年鄭州警界多有涉黑惡保護傘受查，想是不堪壓力而投案自首。

「皇家一號」會所曾是鄭州乃至中原地區最大規模的娛樂場所，長期存在色情活動，鼎盛時期據指「公關小姐」多達四千五百人以上，以致吸引眾多富商巨賈前來捧場，會所前經常豪車雲集，場面震撼。因會所獲原河南省公安廳廳長秦玉海、原鄭州市公安局副局長周廷欣及當地官員、公檢法系統眾多保護傘的庇護，需由時任河南省公安廳廳長王小洪親自督辦，從異地調集逾千警力方將之搗破，社會影響極為惡劣。

中紀委近日公開六宗官員為黑惡勢力充當保護傘的典型案例，當中提到浙江省公安廳及杭州市公安局有高官長期出入涉黑組織頭目旗下的會所，並帶着下屬前往吃喝玩樂，收受巨額利益，從而形成「以商養黑、以黑護商」的腐敗模式，為對方非法壟斷土方工程提供庇護。「皇家一號」案亦是如此，有涉案警員就曾向會所「借錢」上百萬元而不須還；而對於該類會所普遍存在的黃賭毒問題，有知情警員直言，給警方送「保護費」已是公開的秘密，否則根本無法營業。

眾所周知，內地從官場到公安系統再到整個政法系統，為黑惡勢力撐腰站台的腐敗分子不計其數，官匪勾結、警黑一家現象已成常態，並形成系統性、塌方式腐敗，一查就是一窩，一倒就是一片，說到底，主要動力還是來自利益的誘惑，否則誰又會甘冒坐牢殺頭的風險為黑惡勢力賣命。

因此，中央強調須以高壓態勢推進「打傘破網」及「打財斷血」工作，力爭做到「斷根」、「絕後」、「打透」，道理就在這裏。從實際效果來看，近期迫於反腐壓力主動自首及退休後被挖出的保護傘明顯有所增加，而搗破的涉黑惡犯罪集團亦是成千上萬，繳獲的涉案金額動輒以億元計，惟內地腐敗問題由來已久，一時之功不足恃，掃黑除惡還需全力以赴。