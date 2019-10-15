世界視線：庫爾德逆境求存　特朗普搬石砸腳

常言道：沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有利益才是永恒。被土耳其軍隊狂轟濫炸的敍利亞北部庫爾德武裝，日前與大馬士革政府達成協議，雙方將聯手對抗土國軍隊。該組織在社交網站發表聲明，指為了避免和抗衡土方的侵略，已跟敍利亞政府達成協議，令政府軍可以進駐土敍邊境，協助他們抗敵。

這一切緣於特朗普政府對庫族政策的急轉彎。他早前表示，美軍將對土耳其在敍國北部清剿庫族「恐怖組織」置身事外，並從當地撤出部隊，等於為土國的軍事行動大開綠燈。面對北約成員國的土耳其軍隊，孤立無援的庫族武裝與其坐以待斃，向大馬士革中央政府及其背後的俄羅斯「輸誠」，似乎是唯一的選擇。

特朗普決意從敍利亞撤軍，早就不是新聞，他甚至不惜為此折損了一位國防部長。華府政圈以至共和黨內部之所以對美軍撤出敍國期期以為不可，是擔心此舉等於將戰略空間拱手讓予支持巴沙爾‧阿薩德政權的俄羅斯和伊朗，而局勢發展至今，證明並非杞人憂天。正如庫族武裝發言人指出，他們跟莫斯科和阿薩德之間「兩害取其輕」，是痛苦的抉擇，但如果必須在民族生存和種族滅絕之間作出選擇，一定會選擇前者。

對於敍利亞來說，美軍撤出、土耳其「入侵」，則不啻於全面恢復國家統一的契機。美、俄（加上伊朗）在敍國的代理人戰爭打了多年，結果以阿薩德逐漸站穩陣腳、老美灰頭土臉敗走告終。本來華府可繼續背後力撐庫族武裝，將之當作牽制俄、伊的一枚棋子，可惜特氏連這個也覺得是「蝕本買賣」，只求美軍一走了之，乾手淨腳。華府如今說要經濟制裁土耳其，很可能只是找個下台階而已。

當然，也不能排除特朗普心中的小算盤。土耳其近年與俄羅斯愈走愈近，特別是前者向俄方購買導彈防禦系統，更讓華府大大不爽，土、俄在庫族問題上鬧些矛盾，也是特氏所樂見，只是美國再次對庫族翻臉不認人，讓其他「盟友」盡皆寒心，恐怕才真的是「蝕本買賣」。