正論：濫批集會縱漢奸　公然引清兵入關

中華民族多災多難，天災難避，人禍卻是咎由自取，歷史上多次外族入侵，帶路都是中國人。今時今日，香港淪落，就是因為彈丸之地，竟然漢奸特別多，而且無恥變無敵，公然在境內集會「引清兵入關」。

昨日在中環遮打花園舉行的「香港人權民主法案集氣大會」，目的是促請美國國會盡快審議通過《香港人權與民主法案》，多方面制裁中港，現場高舉美國國旗，奏起美國國歌，若非人人都是黑眼睛、黃皮膚，還以為處身美國。《香港人權法》獲得共和黨與民主黨罕有共同支持，通過機會極大，香港一幫亂臣賊子無不磨拳擦掌，躍躍欲試，爭相把一些港府高層、建制派以及警官名單交給美方，要求報復性制裁，包括凍結資產、取消簽證等措施，集會變相預早祝捷會。香港警方竟然批准這種集會，難道有高層請假去挽救舉家簽證的傳聞並非空穴來風，警隊人人自危？

同類型集會之前還有大專學生在八月十六日於中環遮打花園舉行「英美港盟 主權在民」集會，亦是打正旗號勾英結美，又播放潛逃海外的暴動嫌犯黃台仰及梁繼平的發言片段，呼叫「光復香港，時代革命」，聲言「Hong Kong is not China」（香港並非中國）。而在九月八日亦有網民號召在遮打花園舉行《香港人權與民主法案》祈禱會，之後遊行到美國駐港總領事館，又是促請美國通過法案。星條旗高舉，五星旗受辱，借問這是誰家天下？

世界進入新冷戰時代，中國崛起，美國霸主地位受威脅，現任總統特朗普多條戰線遏華，貿易戰年多以來中方頑抗，爭持不下，今夏香港爆出反修例暴潮，官媒斥為港版「顏色革命」，像許多阿拉伯國家政亂都出現外部勢力手影，漢奸黎智英高呼「為美國而戰」，特朗普以香港局勢與貿戰掛鈎，無異以子之矛攻子背後，中方腹背受敵，首階段貿易協議又是一條「不平等條約」，活像被凌遲的肥牛，香港的漢奸們不斷要求以洋制華，「應記一功」。

白宮論功行賞，中央怪罪問責，特區政府兩邊都榜上有名。君不見以上三個賣國禍港集會，竟然都獲得警方發出不反對通知書。昨日的集會更是自從《禁蒙面法》於月初生效以來，首個與反修訂逃犯例有關的合法集會。剛巧兩位美國共和黨參議員前後腳訪港，敏感時刻，港府大開方便之門，不是怯洋懼外是甚麼？其中一名參議員克魯茲聲稱，原定與特首林鄭月娥會面，惟林鄭臨時取消，被克魯茲批評為懦弱及害怕香港街頭的示威者。

港府被視為無牙老虎，縱容暴徒襲擊，漢奸文宣攻擊，美國人自然不會放它在眼內，克氏與香港多名反對派會面，包括「叛國禍港四人幫」成員之一，前政務司司長陳方安生以及泛民議員等，大談《香港人權法》進度。而另一名參議員霍利亦來港觀察示威，並與港獨派黃之鋒見面，黃大告「御狀」，之後又在社交平台為霍作傳聲筒，教路示威者如何爭取美國支持，「小漢奸」果然名不虛傳。

香港國際金融中心形象受到暴潮打擊，看來轉型為「國際漢奸中心」更有前途，因為保證是獨市生意，難覓競爭對手。昔日與香港經濟齊名的亞洲國家，大多民族主義高漲，絕對不容賣國賊，即使是美國盟友的日本，上世紀六十年代曾有近六百萬人抗議簽訂《美日安保條約》，數千學生衝進國會與防暴警衝突，是為了捍衞國家利益，近年沖繩反美示威亦不絕，反觀香港的示威者硬闖立法會，打生打死，是「為美國而戰」，要國家丟面，兩者根本不能比較，香港人簡直羞愧得無地自容。

而另一個美國盟友，南韓人在二○一七年亦大規模抗議在該國部署薩德反導彈系統，他們疾呼「薩德返回美國」等口號，絕對不會出現像香港群眾跪求美國魔掌伸入境內。「四小龍」另一分子新加坡亦嚴防外力「干預內政」，曾因美國一名外交官接觸反對黨領袖，企圖影響星洲大選，而以此為由把他驅逐出境。把國家的主權及尊嚴放在第一位，在這些地方的土壤是不會誕生像吳三桂之流。即使中國大陸也不容許絲毫有辱國家的言論，新近美國職業籃球聯賽有球隊高層支持香港示威者，內地同胞激憤抵制，寧願被笑是玻璃心，亦要示人不可欺侮的中國心。何解香港特區是中華人民共和國不可分離的一部分，人心偏走向分離主義？

香港反對派想學吳三桂，也要先讀歷史看他的下場。「引清兵入關」後，吳三桂被封為平西王，一時風光，但最後難逃鳥盡弓藏，康熙「撤藩」，吳三桂作反敗北，屍體被剁碎分發各省示眾。做漢奸不會有好下場，古今中外屢試不爽。你以為為美國人賣命，他們會保你一世嗎？白宮為利益連盟友都會離棄，最近例子如敍利亞北部庫爾德人，由美國「棋子」變成「棄子」，美軍撤走，懶理土耳其跨境在當地攻打庫爾德族，生靈塗炭。美國政府過去在越戰、克里米亞半島問題背信棄義已經讓人領教，利比亞強人卡達菲誤信華府，放棄核武，自毀護罩，最後橫屍街頭，更何況香港的漢奸們在美國人眼中只是走狗，棄之如敝屣，又何足惜？

自作孽，不可活，示威暴潮是官民的共孽，特區政府怯洋懼外，反對派崇洋媚外，絕非一朝一夕，這樣氛圍成長的新一代，是一國兩制長出的畸胎，以做中國人為恥，當漢奸為傲。中央睜眼看着香港再次成為國恥，難道又要等一百年才出手嗎？