功夫茶：無視民生狂拉布　都怪選民揀膿包

立法會喺七‧一當日被暴徒瘋狂破壞，一夜淪為廢墟！果然好嘅唔靈醜嘅靈！不是嗎？立法會一向被市民大眾譏為「垃圾會」，其實冇冤枉佢㗎！呢，大家印象深刻嘅如擲杯、灑溪錢、搶手機、叫囂拍枱、圍主席等等，通常主席都要聲嘶力竭叫保安又趕又抬啲搞事議員出去，一個嚴肅嘅議事堂淪為鬥獸場，話係「垃圾會」，算畀面啦！

嗱！家陣用咗四千萬公帑日夜趕工復修，好不容易等到上周五復開財委會和內會，功夫茶同埋各位街坊，相信都希望因反修例風波而休會咁耐嘅立法會，可以做番齣好戲畀大家欣賞吓！尤其依家經濟流血不止，民生凋敝、社會動盪，嚴峻過沙士，唔好話遊客唔敢來，十八區「遍地開花」，硝煙瀰漫，正是「鳥畏淚彈都不敢棲」吖，香港已變「危險鬼城」！喺咁嘅包皮環境下，基層市民都祈望見到點曙光──就係積壓咗大量撥款項目，等住財委會日夜兼程、快馬加鞭去審批，略救普羅市民於水深火熱啊！仲有政府八月中推出嘅利民紓困措施，都等緊財委會審批！

之不過，你急佢唔急噃！尤其泛民反對派無視積壓嘅四十多項有待審批、涉款逾七百多億項目，當中不乏大型基建同埋一些公立醫院嘅重建或擴建工程。阿哥，影響成三十萬建築工人生計，佢哋喊晒救命，撥款再被「閘住」，工人恐有乞米之虞！

呢！喺咁艱苦嘅環境下，你班泛民反對派仲要玩嘢！上周五財會用咗差唔多四個鐘頭，都未能選出正、副主席；昨日再召開七個鐘會議繼續選舉程序，幾經艱難先完成規程問題。好嘞！當進入提問候選人環節，反對派議員范國威又再勇武上身，搶奪選舉用投票箱，主持多次警告不果，惟有逐其離場並暫停會議，而泛民又一擁而上，叫囂躁動，類似嘅暴力場面，又一再回魂不斷上演。

其後，財委會主席認為積壓待批項目太多，有迫切性要加開會議，泛民反對派議員又係言不及義，諸多歪理藉口阻開會，譬如話「警方濫暴問題未解決不能開會」，阿哥，立法會休會咁耐，好多嘢未解決啦，你哋又照出糧？家陣復會，你班友又不務正業狂拉布，不辯論，一味發飆鬧事，把莊嚴嘅議事堂變鬥獸場，講真，你哋係用緊另一種手法破壞緊香港，霸住議席不做正經事，一堆垃圾，唔想開會，不是也個個月咁出十皮嘢糧？試問警方「濫暴」同能不能開會有乜春關係？牛皮拚命吹，全憑一張嘴，泛民反對派，你哋講嘢吖！

毛澤東話齋，有膿包總要出膿。功夫茶眼見立法會沉淪成「垃圾會」，就係高薪養了一堆人形膿包，又唔出膿一味盲折騰要搞死香港。呢，來年立法會選舉，唔該各位選民落足眼力，千祈唔好又選咗啲膿包、毒瘡累街坊啊！