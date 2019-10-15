七月一日香港回歸二十二周年，立法會大樓被一群反中亂港的暴徒攻陷，衝進去大肆破壞搜掠，此舉象徵香港法治的權威機構已被肆意踐踏和蹂躪。當暴徒們瘋狂打砸衝撞時，一群全副武裝的警察則靜觀其「暴」，這到底是怎麼回事？是上面指示還是他們有意不作為？至今不清楚。

然而，大家清楚的是，林鄭月娥的綏靖投降路線造成了香港法治首先被破壞、香港警察首先被出賣和拋棄。要不是香港是中國不可分割的部分，香港特區直轄於中華人民共和國的中央政府，香港恐怕早已「兵變」、早已「政變」、早已「顏色革命」成功，林鄭月娥早已被推翻、早已「倉皇辭廟」！

可是，這麼嚴重的事，林鄭月娥好像很無所謂，事後從不見她再提起，整件事迅速淹沒在愈演愈烈的暴亂狂潮中。現在三個多月過去了，暴亂未止，立法會倒是被「修復」可用了。至於甚麼時候再被砸爛，不好說，可能性不容排除。於是，一幫子議員就當沒事發生似的，又大搖大擺的跑進去「履行職責」，要選出財委會的正副主席，以便處理積壓多時、涉及四十多項經濟民生項目的撥款問題。然而，在反對派議員搗亂之下，正副主席遲遲未能選出，一度「撥款」無期。可見立法會雖已修復，煞有介事的「又能開會」，但功能仍廢，和被砸爛差不多。蒙面暴徒毀其形，面目猙獰的反對派政客廢其功，他們裏應外合，殊途同歸也。

這個時候，林鄭月娥還在為她明天發表施政報告是在立法會內宣讀還是錄像播放，散布各種猜測消息，以聚焦輿論，真是好笑得可以。暴亂未平，反對派瘋狂如故，氣燄更盛，你那個施政報告發表不發表，在哪裏宣讀，寫成甚麼樣，有何區別？一個靈魂早已出竅、行屍走肉一般的特首，基本施政已不知所謂，還擺弄甚麼施政報告？以為可以扭轉衰微破敗之局？以為可以讓自己像個特首似的「行走江湖」？對香港、對中央、對自己都能糊弄過去？再說一遍，暴亂不平，黑手、暴徒未被嚴懲，所有這一切都是自欺欺人也。