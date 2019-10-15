有讀者問，香港暴亂持續四個多月，為何中央一直不出手？答案其實很簡單，這是港人自己造的孽，沒有理由叫別人承受。港府擁有龐大資源，既有三萬多警員，更有各種法律利器，不是沒有能力止暴制亂，只是不作為而已。「為官避事平生恥」，說的就是這種既無能又怕事的庸官，他們不想承擔責任，卻要求中央背黑鍋，警察不敢強硬執法，卻要求解放軍開槍，這是甚麼道理？又是哪門子「港人治港」？

正如內地網民所說，香港沒了，我們內地人照樣生活好好的，你們七百萬人被一小撮人綁架，自己不發聲，還想讓我們出兵背鍋，死了這條心吧。聽起來有點憤激，但不是沒有道理，香港有些人自我犯賤，執意摧毀自己家園，而沉默大多數依然袖手旁觀，任何人也挽救不了。中央出手很容易，只需派出數千武警，就足以解決香港這班烏合之眾，問題是，接下來怎麼辦？殘局如何收拾？一國兩制還要不要？

不難預料，一旦中央出手平亂，美國等西方國家必定大做文章，香港金融市場也必定劇烈震盪，而這正是漢奸黎之流以及那班國際大鱷最想見到的結果。有人估計，只要港股急跌數千點，這班黑手隨時可以從香港捲走數百億元，這也許才是他們不惜工本策動暴亂的主要目的，甚麼爭取民主自由、光復革命、五大訴求等等，只是用來蒙騙那些無知市民的鬼話而已。

所以說，中央一直按兵不動，固然有投鼠忌器的原因，也有其他方面的考慮。外部勢力、洋奴漢奸及國際大鱷千方百計逼中央出手，以便渾水摸魚，中央豈能不慎之又慎。反正天是不會塌下來的，不管暴徒如何窮兇極惡，都不可能將香港分裂出去，即使搞死香港，對內地也沒有任何實際影響，國家照樣向前發展，十四億人照樣好好生活。如果說有遺憾，那就是百年香江毀於一小撮妖孽之手，不僅愧對鄧小平，也愧對中華民族。