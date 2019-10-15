星期日香港又再次十八區遍地開花，區區有衝突的情況下，市民幾乎沒有喘息的空間。這股暴力狂燄已經失去人性，觀塘區一名防暴警行經天橋的時候，突然遭人從旁伸出𠝹刀割頸，一名涉嫌男子被捕，揭發原來是新界一間名校的中六生，受傷警員現時在深切治療部留醫，受到生命威脅，令人想起當年巡警朱振國也是遭一名青年突然割頸致全身癱瘓至今，悲劇又一次重演。

根據鏡頭所見，當時並非在混亂或者衝突場面，防暴警亦沒有作出任何拘捕行為，行兇者只是站在一邊旁觀突然出手，持有𠝹刀顯然是早有預謀，可幸立即被制服，若果逃脫，不知下次又會是哪一名警員或藍絲受害。究竟是有多大的仇恨或怨氣，才會這樣狠心出手呢？既然讀過書有一定的生物常識，當然知道割頸是可以致命的，由此可見是不在意警員的性命，不是貪玩惡作劇。昨日毒果日報的標題竟然是「搶槍𠝹頸 示威者以暴易暴」，簡直是顛倒黑白，而且火上加油，唯恐天下不亂、死人不夠多。

日前本欄已經討論過香港的教育失敗，教出一群無家無國無恥的暴徒，廿多年來在港散播反中亂港種子的毒果日報「應記一功」。其老闆漢奸黎智英是美國在港代理人，香港愈亂，美國就更容易挾港掣肘中國，阻止大國崛起，從中獲利，就像最近貿易戰首階段協議，基本上美國佔盡甜頭，中方像被凌遲的一頭牛；也不要怨天尤人，人家早已布局埋伏多年，連自己的地頭也管理不善，給人予取予求，可說是咎由自取。

這群年輕暴徒有的僥倖逍遙法外，將來有機會給他們當上律師、醫生及工程師等在社會有重大責任的職業，假若醫生對政見不合便狠狠在手術中加一刀，律師用法律迫害對頭人，工程師偷工減料務求攬炒，社會自取滅亡不是幻想，而是那兇狠的一刀在預告未來。