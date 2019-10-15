牛鬼蛇神齊出洞，魑魅魍魎齊現形。持續四個多月的反修例風暴至今不息，剛過去的周日又爆發大規模暴亂，更有警員被暴徒割頸險死，令人想起多年前被人割頸慘成植物人的警員朱振國。暴徒愈來愈喪心病狂，警方卻一味克制，不僅無法保障市民和商戶的生命財產，就連自身都難保。

暴亂愈演愈烈之際，各方亂港勢力亦乘勢而起，誓要分吃人血饅頭。先有已服刑一段時間的旺暴領袖提出上訴，然後又有各方牛鬼蛇神部署參選下月區議會和明年立法會，就連早已被選民唾棄的阿牛和長毛也從墳墓裏爬出來，聲稱要參選。至於各樣三尖八角的「素人」更是爭相出風頭，除了小漢奸黃之鋒大搖大擺當正自己已是區議員，民陣的岑子杰又趁勢分一杯羹，人人分食香港唯恐不及，令人嘆為觀止。

然而，一眾牛鬼蛇神急欲搶攻議會的如意算盤是否打得響，可能言之尚早。儘管漢奸黎撰文要求暴徒鳴金收兵，特朗普亦揚言香港示威正在減退，但暴力易放難收，鬼仔易請難送，暴徒打砸搶燒四個月早已殺紅了眼，走火入魔，何況五大訴求只達到一項，被捕人數卻突破二千四百人，可謂損兵折將得個吉。漢奸黎之流為保政客選票，對暴徒呼之則來、揮之則去，暴徒會甘心嗎？他們會聽從指揮嗎？

從周日的血腥暴亂觀之，暴徒根本不會收手，局勢只會不斷惡化，加上建制派一再投訴辦事處遭破壞，無法進行公平選舉，逼迫港府將區選延期甚至取消，反對派收割選票的大夢隨時淪為泡影。當然，他們覷準政府軟弱無能，擔心將區選延期會激起更大民憤，必定會危言聳聽要挾一番，香港接着兩個月的局勢如何發展，令人思之不寒而慄。

其實，最大的問題還在於，要是林鄭懾於反對派氣燄，再次投降跪低，任由港獨派、亂港派大肆進佔議會，後患必然比取消選舉激起一時民憤更大更深遠。要知道，漢奸黎精心策動這場奪權風暴，就是要從地區議會開始實行堡壘從內部攻破，一旦他們控制了立法會的主導權，別說港府只能揸頸就命，中央亦會引火燒身，香港休矣！

長痛不如短痛，中央是時候實現「亂而取之」，重奪兩制話語權，引入內地治港人才，踢走洋奴漢奸。「東方報業民意調查」顯示，多達四成人贊成推行「一國兩制」變奏版甚至「一國一制」，比重前所未有地高。如果說這場暴亂還有一點正面意義，那就是讓部分港人終於清醒起來，知道誰在保護香港，誰在破壞香港。

窮則變，變則通，香港何去何從，就看中央有沒有撥亂反正的決心。