社會暴力衝擊擾亂市民日常生活四個多月，正開始有消減迹象，新年度立法會在財務及內務委員會啟動後重開，市民期望立法會重開有新的開始，讓社會紛爭暴力得以有系統地透過立法會議員發聲漸漸撫平，可惜泛民議員在這個消減暴力的契機上，反過來把社會暴力延續在議事廳燃燒，浪費了召開會議的時間，變得一事無成。市民大眾當下並不願見到這種議會暴力，更期待立法會來自各個階層的代表議員為他們謀取社會穩定，適當地及早通過受今次社會暴力影響的扶助措施。

看看各位泛民議員在財務委員會上的表現，簡直令市民痛心及氣憤。痛心的是這批議員把一些人在這場暴力衝擊事件中「大聲就是對」、「人多好辦事」、「不同意見就私了」的流氓式行為帶到重新開啟的立法會議事廳。氣憤的是當發現有意見不同，泛民議員就湧到台前圍堵，利用私人「大聲公」去壟斷言論，任意妄為播出他們喜歡聽的言論及樂曲，試問這種行為是否配得上當立法會議員？是否橫蠻無理暴力囂張就能爭取他們背後的支持？

或許這批泛民主派議員是借立法會去發洩他們這幾個月來的烏氣。可以看到，在這場社會暴力過程中，不論大小堵路或投擲燃燒彈衝擊警方防線，時有泛民立法會議員到場欲當中間人，但換回來的卻是被群組召集的暴徒指為藉機撈油水，落得被趕離現場的下場。莫非這群經常被趕走的議員，在這類暴力衝擊過程中學習到了「如何才能話事」、「人多聲大就是一切權力」，繼而將社會暴力引入立法會議事廳內，期望獲取議會的主導權？

社會經已厭煩了暴力及不守法，泛民議員應該着力在這一點，設法在議事廳內維繫不同意見議員的團結，把和而不同的聲音在議事廳做最好的演繹，構建一個良好形象給街頭暴力者，讓他們明白如何透過理性討論及協商去解決社會問題。