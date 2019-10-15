形容香港反對派的表現，筆者其中一句最常用的話語是「以盲引盲，相牽入火坑」，如今看來，事實正是如此。

本欄經常批評香港反對派，最主要原因不是政治立場，他們要追求民主，而民主是個好東西，在下又哪有反對的理由？真正讓我不敢苟同者，是他們所抱的態度，以至採用的手法。反對派陣營專橫跋扈，自以為一切真理皆在我手；採用的策略更是有進無退，完全不懂拿捏剛柔之道。以這種方式行事，好事也變成壞事，壞事會變成更壞事。

就算要向中央爭取權益，也要有頭腦和策略，今趟反對派掀起的反修例運動，將來檢點成績，恐怕是有敗無勝，民主陣營收穫不大，長遠甚至損失慘重，到頭來卻要全香港人陪葬「攬炒」，可謂損人而不利己。

整場運動發展下去，若然情況繼續失控，中央最終只能動用武警或解放軍平亂，甚至改而實施「一國一制」。到時候香港就變成另一個上海，泛民主派在議會中再沒有生存空間，自己「全炒」，試問又何苦來哉？

退一步說，即使「一國兩制」能保留，特首和各級議會的選舉繼續，泛民也不要以為有民氣可使，往後的選舉就能無往不利，哪怕在短期內可以，長遠而言也未必。筆者的同學、朋友一輩，不少是屬於中產階級，觀乎他們的社交群組，近期最熱門的話題就是談論移民，大家熱烈交換訊息，某個國家的氣候如何，移民的最低投資額多少，很多人都談個不亦樂乎，甚至通宵達旦。

泛民很多票源都是來自中產階級，一場反修例運動使香港亂得不成樣子，這批港人或是對政治失望，或是對本地經濟前景擔憂，不少人正「雞飛狗走」。這場亂事掀起的移民潮，會讓泛民的票源逐漸減少。他們選擇的抗爭策略，最終極可能會將自己的政治前途斷送，這不叫愚不可及嗎？