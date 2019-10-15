梁啟超寫於一九○○年的《少年中國說》，時為戊戌變法失敗後兩年，中國正處於封建長夜黎明前嘅黑暗。改革失敗後，梁流亡海外，目睹諸國侵略，清廷腐敗，國家處危急存亡之秋，有感而發寫下此文。

作者反對保守，提倡革新，提出拋棄殘腐的中國，創造一個少年中國，以振興我中華。文章洋洋灑灑約五千字，前文和結語都對少年人寄予厚望，前文形容老年人如夕照，少年人如朝陽；老年人如瘠牛，少年人如乳虎；老年人如僧，少年人如俠……而結語更寄以無限厚望：少年智則國智，少年富則國富，少年強則國強。

然而，看看今日香港教育之毀人、學校之誤人，教出些甚麼「如朝陽、如乳虎、如俠」的少年？大專院校教出些甚麼「有為」的青少年？他們不知規矩為何物，不知尊師重道為何物！當然，一個衰世，校長沒有校長的風骨，那又怎能盡怪學生不似學生？《三字經》所說的「為人子，方少時；親師友，習禮儀」去咗邊？「養不教，父之過；教不嚴，師之惰」卻一一現眼前！

日前網傳一段影片，蒙面男童在一商場用咪大叫「共產黨，×你老母；死黑警，×你老母……」圍觀者一起叫好！這是甚麼世道人心？法國哲學家蒙田指出，心靈的容器，係一切罪惡嘅原因；由於容器有缺陷，從外面放進去嘅嘢，都會喺裏面腐爛。老朽欣賞前輩的分析，即不管人之初係性本惡還是性本善，人格必須經過淬煉，才能有內在嘅光輝，成為有教養的人，此亦即「玉不琢，不成器；人不學，不知義」也。

換言之，教養表現在禮儀上，它內化為人正常行為的一部分，時時會在日常生活中表現出來。那位乳臭未乾的粗口小子，平日受到的「教化」就是動輒以「四字真言」問候人家娘親，任何時候，他的喜怒哀樂嘅表達形式都離不開人家的娘親，「×你老母」已融入他的性格，這樣的少年如獸，寧不悲乎？