阿拉伯國家在二○○八年金融海嘯期間遭到重挫，並引發了一一年的阿拉伯之春革命運動。不幸的是，政治巨變並未改善民生，經濟困境反而每況愈下。自九月下旬以來，埃及、黎巴嫩、伊拉克相繼爆發了近年最大規模的示威浪潮。

上述國家的示威群眾都是以青年為主，且不約而同要求政府打擊貪污和改善經濟。在埃及，示威青年表示他們非但沒有享受到八年前的革命果實，反而要承受日趨嚴重的貧窮問題。在黎巴嫩首都貝魯特，示威者設置路障，要求政府改善經濟，採取反腐措施。在伊拉克，去年失業率達百分之七點九，青年失業率更是兩倍於此。示威者宣稱，今次是一場「草根運動」，人民需要更好的生活、更好的政府服務和就業機會。

埃及和伊拉克政府鐵腕鎮壓示威，封鎖互聯網，大規模拘捕示威者。埃及當局在過去三周拘捕了三千多人，並矢言不會讓一一年的混亂場面重演。伊拉克軍警更是催淚彈、橡膠子彈、水炮車、真槍實彈統統上場，才一周時間就有逾百人被殺，六千人受傷。

雖然伊拉克總理馬赫迪承諾就事件展開調查，但他同時亦向公眾預告：「不會有魔法式的解決方案。」阿拉伯世界的媒體輿論指出，面對搖搖欲墜的政治、社會和經濟秩序，馬赫迪除了通過彈壓示威者來阻止國家瓦解，其實根本沒有其他對策。以色列媒體亦指出，阿拉伯之春爆發多年之後，中東有四分之三的人口處於經濟波動之中，「麵包與牛油」的民生問題自一七年以來再度惡化，而各國統治者卻只懂得用武力來回應民眾訴求，另一場革命的到來只是時間問題。

綜觀整個中東地區，去年經濟增長只有百分之一點九。在政治亂局的相互影響下，今年的經濟增長料會進一步放緩。糧食供不應求、失業率居高不下，已成為中東各國政府無法解決的動盪之源，並不斷陷入戰爭或革命的輪迴。