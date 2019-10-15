美國總統特朗普的私人律師、前紐約市長朱利安尼捲入通烏及助選醜聞，聯邦檢察官目前正就他涉嫌參與撤換美國前駐烏克蘭大使約萬諾維奇一事展開調查，與他有關係的兩名商人近日亦因非法輸送金錢被捕。有美媒引述白宮內部消息稱，總統顧問及助手均希望特朗普與朱利安尼切斷關係。朱氏會否步特朗普另一位前私人律師科恩的後塵，被棄之如敝屣，備受各界關注。

據報道，紐約曼哈頓聯邦檢察官正調查朱利安尼與烏克蘭官員的交往是否違反《游說法》。朱氏承認他曾與兩名夥伴跟烏克蘭檢察官合作，收集有關拜登父子以及約萬諾維奇等人的資料，但強調他是代表特朗普幹這事，而非「應外國政府或政治人物的指示或要求」，故並未違反《游說法》。

儘管特朗普對外宣稱自己全力支持朱利安尼，在社交網站發文怒批民主黨人「獵巫」是「可恥」的行為，又在上述兩名朱氏的夥伴被捕當天，與朱氏共進午餐，企圖以實際行動闢謠。

問題是，就在科恩的辦公室被聯邦調查局搜查前的一個月，特朗普一樣跟那位聲稱「願意為總統擋子彈」的律師在佛州莊園私人密會，之後的發展世人有目共睹，科恩為求自保「反水」，大爆特朗普在給予前艷星掩口費一事上的種種黑幕，特氏則公開與科恩割席。另一方面，對於另一心腹、前競選經理馬納福特被定罪，特氏就曾揚言不排除會進行特赦，被認為是避免馬納福特爆對他不利的黑材料。

事實上，如果可以自保，特朗普可以毫不猶豫將身邊的人出賣。今次通烏醜聞愈鬧愈大，眼見自己被國會彈劾下台的危機迫在眉睫，特氏將與烏克蘭總統澤連斯基通話的責任一股腦兒推給能源部長佩里，聲稱自己本來並不想打那通電話，在佩里建議下才勉為其難。只可惜，根據白宮公開的電話通話文字紀錄，民主黨總統參選人、前副總統拜登的名字一共出現了八次，而特氏所謂應佩里請求跟烏方洽談的當地天然氣廠房事宜，卻連影兒也沒有。從特朗普的「病急亂投醫」，可見今次彈劾危機對他的政治殺傷力，絕對不容小覷。

如果說佩里「躺着中槍」，那麼將特朗普拖進如今的通烏泥沼，朱利安尼可謂難辭其咎。前獨立檢察官米勒的通俄調查，未有發現特朗普競選團隊有勾結俄羅斯人的實質證據，特氏驚險過骨，本來已「還得神落」，偏偏朱利安尼等智囊卻力主「調查調查者」，力主特氏「轉守為攻」，查清「獵巫」背後的陰謀，並把矛頭直指烏克蘭，聲稱該國一些官員密謀協助希拉妮團隊。今年較早前，朱氏向國會提交文件，顯示烏克蘭前檢察總長紹金曾表示美方官員向他施壓，叫他不要調查拜登兒子亨特任職的天然氣公司，烏克蘭前總統波羅申科也提出同樣要求。

有理由相信，正因為特朗普以為這是攻擊拜登的重磅炸彈，才會捅出通烏醜聞這個大婁子。至於朱利安尼「鞠躬盡瘁」，為了主子「勇於任事」，結果會否重蹈科恩被「棄卒保帥」的覆轍，大家不妨拭目以待。