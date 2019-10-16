世界視線：法務部長終下台　文在寅管治陷困

南韓總統文在寅任命親信曹國為法務部長，未幾後者即被揭發捲入多宗貪腐醜聞，本月初首都首爾更出現數百萬人示威，要求文在寅下台及曹國辭職。在巨大民意壓力下，曹國日前終於宣布辭職，在位僅僅三十五天即敗走，令文在寅陷入管治危機，也令人聯想到文在寅的前任朴槿惠，也是因為親信崔順實的牽連，最終下台甚至身陷囹圄，到底文在寅能否逃過「總統魔咒」，備受各界關注。

曹國被指涉嫌成立基金逃稅、其女兒違規入讀高等學府等醜聞，令其妻子亦受牽連。曹氏曾任職大學法學系教授，以俊朗的外形以及銳意改革司法制度的形象著稱，近年來人氣急升，網上流傳他多年前的演講，聲稱任何當法務部長的人想改革檢察部門，都要有心理準備被檢察官窮追不捨地追查，被挖出黑材料甚至散布謠言加以拖垮。

儘管曹國極力否認曾做出違法行為，但承認其女兒得以入讀大學醫學院，是「享受了其他人享受不到的特權」，不僅改革的「人設」大受破壞，被不少人批評為「偽善」，更觸碰了南韓民眾對社會不公，貧寒子弟難以上流的民怨痛點。屋漏偏逢連夜雨，文在寅對北韓採取的「綏遠」政策未能為朝鮮半島無核化換來積極進展，本來就被保守派加以口實和攻擊，加上被指應對跟日本的貿易糾紛不力，如今親信又醜聞纏身，令文氏的民調支持度跌至約四成的低點。

當然，文在寅也沒有坐以待斃。他一方面讓曹國下台以息民憤，另一方面卻繼續力推包括裁減檢察廳特別偵查部等改革措施。南韓檢察機關一向被批權力過大，淪為總統鬥爭政敵的工具。有意思的是，現任檢察總長尹錫悅之前調查朴槿惠、李明博，被文在寅的支持者視為「英雄」，如今掉轉槍頭對付曹國，有評論就認為是對改革限權措施的反撲。事實上，觀乎「挺曹」派最近舉行集會，聲勢一點不比對家低，可以看出文在寅今天的處境還不至於太差。貫徹落實檢察機關改革，使之去政治化（總統親信下台，正好證明刑能上大夫），或許是文在寅挽回民望的必經之路。