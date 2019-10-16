功夫茶：烈火暴行越界線　扮和事老正契弟

五四運動期間嘅社會學家陶孟和寫過一篇《我們小民的希望》，向當權者提出三個要求：尊重生命、尊重財產、尊重人格。功夫茶認為，文章無非提醒，世間事，好多嘢不能越界，超過了底線，就會有反彈！

呢！反修例風波造成嘅暴力衝突，持續已逾四個月，不但沒有稍遏，廢柴政府止暴制亂無能，暴力更激，社會更撕裂，有警員被𠝹頸，警方一日內檢獲近八十支汽油彈，且首次發現以手提電話遙控嘅土製炸彈。暴力無底線，確實已離恐怖主義不遠，再咁搞落去，唔好話尊重生命，暴徒直情好似想消滅成個地球！

嘞！香港已到了最危險嘅時刻！有資深法律界人士都忍唔住喺英文報章撰文，指出大律師公會應對造成社會不穩定嘅罪犯，同埋為佢哋尋找藉口嘅人，表明強烈不認同先至係波，誰知呢班藍血貴族多數係「沉默是金」嘅信徒，令到呢位大狀十分無癮要同佢哋割席，辭去公會要職。

事實係過去四個幾月，不少暴徒縱火刑毀，已遠遠超越法例所定下嘅界線，好似暴徒密襲港鐵，除了打砸破壞入閘機，就係任意投擲燃燒彈，唔理個站是否屬密封空間，若然引起火災，後果不堪設想，對乘客和員工嘅生命係嚴重威脅！再講啊，明知輕鐵運作緊，暴徒又不管三七二十一，一味投放雜物硬物落路軌，喂！一旦造成列車出軌，又係分分鐘搞出人命！「榮光歸香港」，咪講笑喇，如此胡作非為，冚家剷地齊種樹就有份！再任暴力升級──香港人，搵定棺材掘定窿睇怕都要趁早！

各位街坊，暴力升級已去到「恐怖主義苗頭」，暴力就係暴力！如果各方只採和稀泥態度，是非不分，黑白不明，社會不予以嚴厲譴責，暴力只會不斷蔓延！可恨嘅係，禍港頭號大漢奸黎智英，呢條粉腸旗下嘅毒果報，一直美化暴力，只歸咎政府和大肆妖魔化警察，而泛民反對派亦滿嘴歪理，對激進「勇武派」堅持所謂「不篤灰、不割席、不指摘」，明顯縱容暴力行為啦！

事實勝於雄辯，每次非法遊行，瞓身為美國而戰嘅漢奸黎必在遊行中扮指揮，一班泛民老鴿嫩鴿必守護其左右，泛民主派至叻睜眼說瞎話，成日話遊行事件係「自發行動」，之不過，狐狸始終會露出尾巴，每次漢奸黎喺佢間漢奸大宅攪局時，泛民如林卓廷、李永達等經常係座上客，冇大台喎！信佢一成都雙目失明！呢，泛民議員又每每喺警方準備清場時，走到警方前線要求警方克制，明係政治「抽水」卻扮「和事老」，點解佢哋唔叫暴徒克制，呢啲無良政客，為咗選票，生仔冇屎忽做粉腸做契弟乜都肯制呀前世！