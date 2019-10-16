神州觀察：人禍事故頻相逼　城市安全誰守護

江蘇無錫市境內高架橋倒塌事故尚未平息，又發生了小吃店燃氣爆炸事故，導致九死十傷慘劇，無錫「多事之秋」，再次爆出內地安全監管形同虛設，百姓惟有自求多福。

塌橋、燃氣爆炸，兩宗重大事故相繼發生在同一個城市，暴露出內地城市安全的漏洞。超載的貨車、小吃店的燃氣，這都是城市安全管理中不容忽視的角落。正是在這樣的角落裏，往往隱藏着致命的隱患，若不能及時發現並排除，付出的代價將極為沉重。

與以往一樣，只要有重大安全事故發生，必然有全國性的安全大檢查，開展隱患排查治理，國家應急管理部門必定要求各地舉一反三，加強安全監管執法，堅決防範和遏制重特大事故發生。只不過，連串事故恰恰就暴露出以往所謂安全「大檢查」、「大排查」，幾乎全是走過場，甚至造假。上級多是在下級部門的報告中，看到「聲勢浩大」的「安全檢查」行動，無論公安、消防、國土部門，以及安監單位，是否能真正做到已認真排查所有黑點，大概自己也不清楚。

地方政府的反思結果，卻是遇難者家屬被監控，記者採訪遭阻攔，又談何從一次次安全事故中吸取血的教訓。一宗宗死傷沉重的慘劇，一再折射出人禍猛於虎的事實。經歷了那麼多「前車之鑑」，到底還要犧牲多少人命，才能讓庸官們警醒呢？

今年以來，內地城市居民小區和餐館爆炸案屢屢發生，大部分原因都為燃氣事故。在無錫爆炸前幾天，河南安陽一屋苑就曾發生燃氣爆炸，一死兩傷；哈爾濱、長春、濟南等大城市近期也相繼有餐館發生燃氣爆炸事故，造成人員死傷。據不完全統計，去年全國燃氣爆炸有八百一十四宗，共造成八十人死亡、近千人受傷。

燃氣爆炸事故頻發，主要原因是餐飲業和城市居民小區的安全至今沒有納入監督管理安全責任制，各地政府僅僅注重企事業單位的監管，完全忽略了百姓生活範圍安全的監管，沒有明確的安全監管責任，使得城市安全管理存在巨大漏洞，出了事、付出人命代價，只能「緊急排查」，「突擊整治」。顯然，如果不盡快填補這一漏洞，立法監管餐飲業和城市居民小區的安全和落實責任制，燃氣爆炸事故只會愈來愈多。

中國已是世界第二大經濟體，但在經濟繁榮表象下，隱藏太多不可知、不可測以及不規範的問題，與當今經濟實力並不匹配，宗宗爆炸事故的背後，是政策失調，是重經濟發展、輕視百姓安全的惡果。官員罔顧經濟發展規律和生態保護原則，更使得全國城市遍布各種各樣的「計時炸彈」，包括化學危險品、豆腐渣工程、燃氣洩漏等，拆除已非一朝一夕，當局應警鐘長鳴。