在反修例暴亂愈演愈烈之時，《東方日報》的最新民調顯示，有五成八受訪者希望維持「一國兩制」不變。但涉及「港人治港」則有呼聲要變，有五成六的人認為，若「港人治港」能放寬任職特區主要官員的要求，容許非香港永久居民的內地人才出任要職，「可強化港府管治」和「落實有利香港的措施」；有一成二的人希望實施「一國一制」，由「中央全面接管香港」。

這場鬧了四個多月還不知怎麼收場的政治動亂，把「一國兩制、港人治港、高度自治」暴露的問題極其尖銳和嚴峻的擺在中央和港人面前，只是現在還沒到檢討的時候，因為暴亂未平，還不知誰勝誰負。事實上，反對派和外國勢力合謀發動這場暴亂，早已把要徹底摧毀「一國兩制」寫在牆上，藉着發動這場「光復香港、時代革命」分裂中國，實現「港獨」。

如果他們成功或取得諸如在「民主普選」、「全民公投」上的重大進展，「一國兩制」也就一定「玩完」，「一國一制」、「中央接管」更是不復存在。因此，「一國兩制」的問題要想能夠「檢討」，先決條件是中央和港府強硬出手，取得平暴勝利，狠狠打擊和嚴懲暴亂黑手及暴徒，擊垮其奪權圖謀和「顏色革命」。可惜的是，我們現在還看不到事態朝着這個方向發展。我們看到的是當局對「止暴制亂」無能為力、對暴亂黑手和暴徒綏靖求和，放生縱容。

雖然，我們在《東方日報》公布民調的前一天，又看到了國家領導人的豪言壯語：「任何人企圖在中國任何地區搞分裂，結果只能是粉身碎骨，任何支持分裂中國的外部勢力，只能被中國人民視為癡心妄想」，但回顧四個多月的風波暴亂，當局的作為並非如此，朝廷和香江府衙沒有任何「粉碎」行動。毛皇帝說過：「凡是反動的東西，你不打它就不倒……掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。」搞暴亂、搞分裂的「任何人」當然更不可能自動「粉身碎骨」。

毫無疑問，在暴亂未息、烈火焚城的形勢下，調查民意、前瞻對「一國兩制」的檢討肯定極有意義，至少可以讓當局反省怎麼有效處理眼下的暴亂和過去四個多月錯在哪裏。