美國從敍利亞北部灰溜溜撤軍，曾經的盟友庫爾德族人成為棄子，其武裝部隊受到土耳其軍隊猛烈攻擊，面臨滅頂之災。有庫族人憤怒控訴美國：「你離棄我們，任由我們被屠殺。」其實美國歷來都是如此，有利用價值的時候當你是盟友，沒有利用價值的時候視你為包袱，過去在國共內戰後期拋棄蔣介石政權也好，在越南戰爭末期拋棄南越政權也罷，都是兔死狗烹、鳥盡弓藏的典型例子。如今在特朗普管治之下，一切更是以「美國優先」，以自身利益為考量，根本不會在乎盟友感受，更不會關心庫族人死活。

可笑復可悲的是，香港和台灣不少人一直視美國為「救世主」，洋奴漢奸爭相到美國拜謁主子，無知青少年舉着美國旗招搖過市，有人甚至要求特朗普「解放香港」。實際上，在老美眼中，香港和台灣都不過是用來遏制中國大陸的棋子而已，一旦失去利用價值，隨時成為棄子，救世主云乎哉？美軍連敍利亞也不敢呆下去，連北韓和伊朗也不敢打，又何德何能「解放香港」？

烏克蘭是美國始亂終棄另一例子。烏克蘭本來擁有各種優越條件，工農業基礎厚，重工業尤其發達，曾有「歐洲糧倉」之稱，更是前蘇聯最富裕的加盟共和國。但自從一四年爆發顏色革命後，一切完全改變，政局動盪、經濟低迷、官場腐敗、財閥壟斷，將烏克蘭一步步推入深淵，成為歐洲最窮國家。而美國等西方國家則口惠實不至，策動顏色革命後便棄如敝屣，使烏克蘭陷於孤立無援的境地，結果連克里米亞也被俄羅斯吞掉。

據說香港有些黑衣人看過烏克蘭顏色革命紀錄片後感動流淚，這種智商實在令人搖頭嘆息，他們到底是為烏克蘭滿目瘡痍感動？還是為烏克蘭民不聊生流淚？香港並非烏克蘭，那班洋奴漢奸和無知青少年以為投靠美國便可以狐假虎威，便可以成功奪權，不是腦殘，就是白癡。