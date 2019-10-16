如果有人問香港有甚麼特產，以往大家都眾說紛紜，但現在有一項聞名於世，官媒隔陣子就點評，就是大大小小漢奸特別多，老嫩肥瘦都有。賤肉橫生的黎智英和臉無四両肉的黃之鋒相映成趣，李柱銘和陳方安生年紀相近，同樣愛周遊列國唱衰香港，又是一對耆英活寶，還有甚麼AV仁、李呃人，總之「乜人都有」，為特區繪寫一幅末世群魔亂舞圖。

香港另外一個獨有風景是世上絕無僅有，就是身為中國人，竟然在國境內公然集會乞求外國制裁自己國家及居住城市，而且官方居然批准舉行！這樣荒謬絕倫的事情，一而再，再而三發生，貽笑國際，前日中環遮打花園又是一幫漢奸齊齊「集氣」，最少有兩萬五千人同一時間高唱美國國歌及舉起星條旗，促請盡快通過《香港人權與民主法案》，務求借外力對付中港領袖高官包括警隊領導層。

沒有人強迫市民愛國愛港，法律上無規定需要人人做護旗手，中港法制有別，一國兩制容許香港人享有高度自由，選擇權在你手，偏偏總有人不想堂堂正正做中國人，寧可做漢奸賣國賣港。他們編造藉口是對抗暴政，把責任都推給政府。「愛之深，責之切」就聽得多，卻從來未聽過「愛到不是你死就是我亡」。

其實他們冤枉了「恩人」，特區政府的確倒行逆施，自招民怨，然而對漢奸們卻特別寬大仁慈，君不見特大漢奸黎智英涉案纍纍，佔中案五年不檢控、刑恐東方報業集團記者案拖延逾兩年未起訴，令人懷疑漢奸是否有法律特權？禁蒙面法訂立後，首個與反修例有關而獲得批准的活動竟然是勾美欺華大集會，朝中有人顯然一見「美國」兩字就跪低，尤其巧合地兩位美國參議員剛好此時訪港，其中一位更揭露林鄭月娥本來見面卻又「縮沙」，嘲笑她懦弱及怕了示威者。

這話不用他說，近來四個月大家都聽得夠多了。