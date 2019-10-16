正當反修例風暴滑向恐怖主義深淵、反對派政客磨拳擦掌意欲收割選票之際，一條國際矚目的大新聞猶如當頭棒喝。

二○一七年，西班牙加泰羅尼亞發起獨立公投，掀起連場暴力衝突，最終中央政府收回加泰自治權，鬧劇告終。加泰自治政府前主席普伊格蒙特流亡海外，十二名地方領袖則被判煽動叛亂和誤用公帑等罪名成立，其中九人判監九至十三年。普伊格蒙特再次被西班牙法庭發出國際通緝令，遲早也是殊途同歸。

國家主權神聖不可侵犯，背叛國家注定沒有好下場。香港一些人由朝到晚高喊港獨，搖黑旗唱港獨歌，他們以為好有型，其實愚不可及。當然，敢做不敢認不嬲是本港廢青及反中亂港政客的慣性作風，他們最愛以「一國兩制」說事，或以本土自決為名，遮掩港獨立場。然而，騙到自己騙不到人，他們的港獨尾巴早就大到藏不住。

壹傳媒黎智英正正是香港所有亂事的金主和黑手，由佔中開始便明目張膽煽惑暴亂，助長港獨歪風，今次的反修例風暴更是一場引外部勢力入關的顏色革命。其豢養的政客走狗裏應外合，現在更進一步收割議會選票，實行堡壘從內部攻破，最終就是要香港脫離北京控制。即使不是明刀明槍的獨立，實際上也跟港獨無異，性質同加泰事件有甚麼分別？

這種漢奸尚且不容於西方世界，為何港府和中央偏偏視若無睹？漢奸黎反中亂港廿多年，香港社會每有重大亂事發生，必看見其身影，今次更公然叫囂「為美國而戰」；旗下毒果報妖言惑眾，極盡洗腦之能事，不僅將暴徒美化和合理化，動輒冠以「火之魔法師」、「衝衝大叔」等恍如動漫主角之名，蒙蔽年輕人心智，甚至以各種謊言瘋狂妖魔化警方和中央，將暴徒意圖殺警說成是「以暴易暴」，黑白顛倒，同教唆殺人無異。

試想想，要是英美有媒體日日煽動殺警，日日叫囂暴力推翻政府，散播族群仇恨和恐怖主義，這種媒體能容於世嗎？多麼民主的國家都不可能容忍！今年三月，新西蘭清真寺大屠殺在YouTube全程直播，激起全球嘩然，澳洲、英國等多地政府相繼宣布新法嚴格審查網絡媒體，這就是西方標準。香港已出現殺警、周街放土製炸彈等恐襲，毒果報煽風點火絕對是罪魁禍首，偏偏港府至今仍以新聞自由之名為其保駕護航，到底林鄭想害死多少人才心息？

事到如今，「一國兩制」還不作改變，中央還不端正主人家態度，香港無救矣！西班牙政府尚且可收回加泰自治權，香港作為中國一部分，中央為何一直冷眼旁觀？