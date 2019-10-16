禁蒙面法生效後，黑暴分子一再升級暴力，日前有警員遭暴徒以𠝹刀割頸襲擊，也有暴徒以手機遙控炸彈圖襲警，暴行及殘酷手段震驚全城，三萬警員的生命安全已響起危急警號！全城共憤之際，泛民廿四名議員卻視若無睹，對暴徒的行兇手法不聞不問也不理，狼心政客明顯是寧看有人被割頸，也不與暴徒割席，代議士如此劣質，香港人又長見識了！

襲擊事件已過去近三天，連月來動不動把譴責掛在嘴邊的泛民議員還在扮不知，彷彿這些駭人聽聞的罪行沒發生過一般。他們的裝聾扮啞、臉皮厚如豬皮，與全城百姓的感覺嚴重脫節。誰最離地？不必找答案。

泛民議員堅持「核爆也不割席」，是他們在公義、良心與政治上做的最清晰選擇。為了政治，良知可以埋沒，道德可以泯滅丟棄，全香港人無比清楚地見證了這些議員的無人性表演！原來所謂代議士只是亂港黑手掌控的政治殭屍、政治傀儡！

現在的香港像極了一枚超級炸彈，黑衣幫也知道前面是絕路，但他們不願承認失敗，四個多月的打砸燒之後，他們已被心底的瘋狂的野獸佔據，盡地一煲也好，只要向阻撓他們禍港行動的執法者報復，便是最後的使命。他們企圖以血淋淋的事件製造社會恐慌，令已到強弩之末的警隊心驚膽戰，日子更不好過。

面對這樣的暴徒，警隊須立即加強第一線警員的裝備。更應該動起來的還有教育界，校內宣傳及教導須立即展開，向知識貧乏，人生閱歷欠奉的中學生補課，防止他們成為別人手中之刀，犯下一輩子都洗刷不去的大罪。這些補漏工作或者已經遲了，但保護青少年永沒期限。

四個多月的亂局，驗證了香港教育徹底失敗。教協及一眾教育團體從業者，你們捫心自問，在這場禍事中，你們做了甚麼力挽狂瀾的工作？曾為稚弱而懵懂的中學生做了甚麼保護行動？如今制止他們走出嚴重犯罪的一大步，已是最後的努力。