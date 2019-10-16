區議會選舉定在十一月舉行，很多輿論領袖又言之鑿鑿，說政府一定會將選舉日期大幅度延後，甚至取消。好些網上KOL對時局的判斷常測常錯，但一段時評錄影的點擊率動輒達十多甚至數十萬，不少香港人就是聽這些分析成長的，怪不得培養出來的判斷力會如此遜色。部分人更頭腦發熱，不辨是非，致使香港弄到今日的地步。

自從爆發反修例運動以來，好些時評人作過不少驚人語，個個鐵口直斷，儼然所講就是顛撲不破的事實。他們曾經肯定地說中央必定在事發兩個月內，將特首林鄭月娥撤職，又說一定會有司局長問責下台；北京也必然會在G20峰會前平定香港亂局，結果G20前甚麼事也沒發生，則改口說在十月一日前平亂；時而又說為保護台灣國民黨的聲望，阿爺肯定會指令香港特區對示威者退讓云云。

上述軟性手法的預測全部失準，那又有不少KOL預測中央對港會用硬性手法，甚至預測用軟性、硬性手法的是同一個時評人。這類人判斷問題，一個方向錯了就換另一方向，另一方向再錯就再換，如傻子般不停在自打嘴巴。所以，有不少評論者曾實斧實鑿地指明某天前，中央一定會出動武警或解放軍到港平亂，到頭來，那全是胡謅一通。如今便作新論，說政府處心積慮，要取消區議會選舉。

取消或大幅度延後區選的機會不是零，但可能性不大，而且肯定不是政府所盼。特區的管治班子會希望如期選舉，因為這是緩和社會困局的契機。正常選舉，泛民主派未必能大勝而回，事關不少港人亂極思靜，想社會盡快回復秩序。即使泛民「贏到開巷」，政府也可能樂見其事，因為目前不少香港人的憤怒無處發洩，如果泛民在區選中凱歌高奏，說不定社會氣氛就能紓緩，管治班子便可以解了燃眉之急。故此，除非秩序亂到無法控制，否則區選還是會如期舉行的。