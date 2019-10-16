依家成個香港，永無寧日！電視、電台，報道的不是示威遊行就是衝突燒砸，家陣暴力升級，確實已去到恐怖境界：有軍裝警員在剛過去嘅周日，於觀塘被一名暴徒以利器𠝹頸，行兇男子於昨日提堂。

此外，警方首次發現以手提電話控制嘅遙控土製炸彈！同時一日內在龍翔道及沙田檢獲近八十支汽油彈，警方發言人指針對警務人員暴力行為愈來愈過分，出發點「係攞我哋警察嘅命」！香港當下想唔認係「危城」都唔得啦！

大家都睇到，好多國際盛事都唔敢來香港舉行，已經有了安排及日期的都紛紛取消。呢，美酒佳餚巡禮及單車節取消咗，維港渡海泳原本今個月二十七日舉行又取消；老朽想一試秋天的維多利亞港水溫又告吹！嗱！下年嘅渣馬將於二月九日舉行，如果香港社會仍然咁動盪不安，烈火暴行不止，咪畀老朽估中，呢個盛會恐怕又泡湯！屆時老朽惟有在陋居嘅村屋附近，自己跑「10K」，聊勝於無啦！世道再亂，日子還是要過！飯還是要吃，政府止暴制亂靠把口，吾等小民惟有自求多福！

呢，胡適晚年提倡「容忍比自由更重要」，要大家節制使用自由。可惜，目下的青少年，根本不尊重生命、尊重財產、尊重人格。無厘頭隨口噏兩三句口號，甚麼「時代革命」就可以化身暴力野獸，到處破壞！阿哥，港鐵及輕鐵一再被破壞，近日變本加厲，好似喺黃大仙及九龍塘站投擲汽油彈，罔顧乘客安全。由於車站屬密封空間，汽油彈會產生火種、濃煙，嚴重危害乘客及員工嘅安危！

仲有呀，示威者向輕鐵路軌投擲雜物、硬物，或會引致列車出軌，可以造成十分嚴重嘅傷亡。家陣市民每日上下班、學生返學放學，甚至港鐵、輕鐵員工上班都人心惶惶！這是乜嘢「光復香港」？一味破壞，自己膽正命平，卻不尊重他人的生命，何來的「榮光」歸香港？年輕人，要革命先學會容忍吧！