要打殘一個國家的經濟，可先打殘它的貨幣。以意大利為例，由於歐元已經完全取代了本幣，以致羅馬政府沒法透過貨幣貶值刺激出口，來挽救低迷的經濟。英國早年加入歐盟前也顧慮到這一層，若沒有保留英鎊作為其經濟後盾，今天還可以硬起腰板談判脫歐嗎？

因此，當Facebook宣布推出加密虛擬貨幣Libra時，各國無不厲聲反對，質疑它會衝擊整個金融體系的穩定，淪為洗黑錢的犯罪工具，其實是懼怕朱克伯格真的搞得成，讓Libra成為全球最多人用的本幣，變相「統治」了各國的貨幣和經濟。雖然Fb一再強調會開放予政府監管，並無意取代美元作為法定貨幣的地位，但求變之心始終衝不破求穩的阻力，原有的商業夥伴也紛紛退盟，包括萬事達卡、Visa和PayPal等支付巨擘，以致Fb不得不調整策略，或推遲明年面世的大計。

然而，沒有迹象顯示項目就此煞停，Fb為了穩定軍心，日前在日內瓦舉行了Libra首場誓師大會，任命董事會，公布廿一間合作公司，包括Calibra、Xapo、Uber、Spotify、PayU等等，距離一百間的目標還有很遠的路要走。

從Calibra的字根大概可以猜得到，它就是這種新興貨幣的主要推手之一，這間電子錢包公司相中了Fb龐大的全球市場佔有率和知名度，而Fb亦需要這方面的技術人才配合研發，於是雙方一拍即合，共同開拓一個網絡金融王國。

Fb沒有透露更多關於Libra的技術細節，只知道這種穩定幣由五種法定貨幣維持，以美元為主，日圓、歐元、英鎊和新加坡元為輔，惟欠缺人民幣。

近年中國積極推動人民幣虛擬化，去年亦將支付寶收歸國有，供幣、監管和消費大權全都牢牢握在政府手中，極有可能快Libra一步達成國內普及，但若要全球通行，所遇的阻力則遠比Libra大。