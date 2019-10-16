過去數天，暴力示威者在全港多區發起非法堵路、縱火及肆意嚴重破壞店舖的行為，繼投擲大量汽油彈，更有土製遙控炸彈、警員被利器割頸。面對如此暴力荒誕的形勢，我們沒有後退的空間，政府須快捕快控快判暴徒，盡快回復香港的安穩。

記得數月前，示威漸漸演變成暴力場面，相關人士被落案起訴暴動罪之際，有人公然為不法分子說項開脫，說甚麼沒有任何搶掠放火的行為，不能嚴重到將他們定為「暴徒」。如今再看當下情況，有哪一個周末是沒有汽油彈？若今天還有人敢說他們不是暴徒的話，那就真的令人感到無比的憤慨，居然如此不分青紅皂白。

於犯罪學當中，有一條著名的理論名為「破窗效應」，意為若果社會不對輕微的罪行加以處理的話，就會誘使其他人倣效，最終使情況一發不可收拾。就如，若然有人對建築物的窗戶投擲石塊，而業主又加以縱容，久而久之會令破壞者變本加厲，隨後就會出現非法闖入等更嚴重的違法行為。

事實上，香港無非就是墮入「破窗效應」的惡性循環之中。當初，暴徒衝擊警方、闖入立法會破壞、污損國旗及國徽等荒唐行徑，有人說他們沒有做錯，只是在表達對政府的不滿。部分青少年或其他人士也許會因而誤會，以為犯法其實不是甚麼大不了的事情，使到多月來的暴力違法行為及形勢持續惡化。今天，大規模的肆意破壞搗亂，甚至是毆打持不同意見人士至重傷，使用大量的汽油彈及致命的利器，狀況已經是此起彼落，完全是瘋狂及失去人性。

就此，不要再說警務人員的執法行為，是激化更多市民反對政府的原因。試想想，若然暴亂之初沒有執法而對暴行忍讓，今天的情勢定必更為惡劣不堪。剛過去的周日，有人居然使用𠝹刀攻擊警務人員頸部，做法與要取其性命無異，簡直令人心寒。數月前，群眾頂多用雨傘或長棍對抗警方防線，難以想像如今暴力的級數，以及前線警員所面對的危險。

反對派經常說「公民抗命」，不願意與暴力行為割席，究竟他們是否真正明白當中的意義？「公民抗命」有「公民」二字，就凸顯出其是社會一分子，折服於現存的制度，而不是將所有事物都加以毀滅。若然抗命，就需要勇於承擔；若然光明正大，更應不戴口罩、不逃跑、直接認罪，才能對得起「公民抗命」的精神。如今只有「抗命」，沒有「公民」，簡直就是顛倒是非。

所有暴力違法行為都是刑事罪行。大家不要被混亂的社會氛圍影響，錯誤以為相關行徑是可以接受。破壞商店等同非法闖入或入屋爆竊；襲擊警務人員就是襲警，情節嚴重者甚至屬於謀殺。切記不要一時憤世嫉俗，繼而犯法致使抱恨終生。

最後，文明法治的社會不需要任何所謂私刑，沒有人是可以使用暴力加諸別人身上，更沒有人可以自行充當判官。有人所指稱的「私了」，只是掩飾私刑的暴力不文明行為。若然人人都在私下報復持不同政見之人士，那香港百年法治的基石，定必蕩然無存。