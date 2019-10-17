正論：放寬按揭助上車　最怕好心做壞事

無所謂希望，也就無所謂失望。止暴制亂無期之際，林鄭月娥宣讀任內第三份《施政報告》，一如所料，反對派在立法會大吵大鬧，只能改為播放預錄版本，內容更是乏善可陳。唯一較受注目的是放寬首置按揭上限，惟消息一出，二手盤即時封盤，有些更趁勢調高售價，會否適得其反，盡在不言中。

林鄭聲稱，為協助首置人士上車，將放寬由香港按證保險公司提供的按揭保險計劃樓價上限，首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限，由現時四百萬港元提升至八百萬港元；而可申請最高八成按揭貸款的樓價上限，則由六百萬港元提升至一千萬港元，後者包括自用樓換樓按揭。有關措施即時生效，樓宇只限於已落成住宅樓，不包括樓花。

顯而易見，面對回歸以來最激烈的政治風暴，林鄭無計可施，惟有將問題簡化為房屋問題，企圖大刀闊斧幫助更多市民置業，消解怨氣。誠然，有恒產者有恒心，新加坡「國父」李光耀早就明白人民必須擁有物業才會有歸屬感，才會更願意維持社會穩定，這是星洲成功之道。香港則相反，房屋被視作炒賣圖利的工具，樓價高不可攀，小部分人致富卻是大部分人受害。林鄭覺今是而昨非，為有供樓能力卻欠缺首期的中產階層打開方便之門，出發點無疑是好，但欲速則不達，會否激起反效果不能不令人擔心。

須知道，在中美貿易戰和社會動盪內外夾擊之下，香港經濟前景灰暗，林鄭不諱言現時是十年來經濟最差的時期，第三季陷入經濟衰退已成定局，裁員結業潮陸續有來。外界擔心倘市民盲目入市，一旦經濟逆轉，隨時遍地負資產，董建華時代的燒炭成風、哀鴻遍野一幕隨時重臨。

這絕非危言聳聽。本港樓市近月已有輕微下調，然而有關措施甫公布，即有放盤業主封盤，有些更調高售價，新措施是否有助市民置業未知，推高樓價卻是即時可見。有人計過，若借足九成首期買八百萬元的樓，月入約五萬元的中產才能通過壓力測試，而且要供款三十年；而未符壓力測試人士，雖然一樣可以申請八至九成按揭貸款，但保費會因應風險增加，供樓負擔更沉重。萬一市民一窩蜂入市，樓價隨經濟轉差而插水，負資產問題勢必摧毀香港最有競爭力的一群，甚至成為壓垮香港的最後一根稻草。

更何況，不患寡而患不均，不患貧而患不安。打個比喻，港府只幫食得起即食麵的市民買樓，卻對連麵包都吃不起的基層置之不理，難道這些人沒有住屋需要嗎？儘管林鄭提出不少增加房屋供應的計劃，例如收回三類私人土地興建公營房屋，但全部十畫未有一撇，尤其是收地涉及賠償和安置，阻力之大可想而知。新界鄉紳批評港府盲搶私人土地，表明絕不逆來順受；地產商代表亦怒斥林鄭向他們「開刀」，企圖以房屋問題解決政治問題，可見引用收地條例增加土地供應只是說得好聽，隨時沒有十多廿年不能成事。情況就如「涸轍之鮒」，引西江水救眼前就快渴死的小魚，根本無濟於事。

至於其他房策亦是毫無新意，甚至令活在水深火熱之中的基層火上加油。君不見，所謂明年有過萬個綠置居單位應市，即是將新落成公屋改作出售用途，挖東牆補西牆，就算沒有減少公屋供應，亦肯定沒有增加，以現時公屋平均輪候時間達五點四年觀之，未來輪候時間只有更長。再看港府拋出綠置居、首置盤、過渡屋等大計，全部都是舊調重彈，而且若然無地可用，說甚麼也是徒然。人們不明白的是，港府明明有很多空置官地丟空養蚊，大埔富善邨附近就有一塊官地丟空二十年，如用來興建公屋，起碼可提供數千單位。偏偏本報提出此議多年，港府置若罔聞，反而一味捨近求遠，畫餅充飢，房屋問題解決無期，甚至製造更多不公，何足為奇。

更有甚者，港府富得漏油，但守財奴如故，施政報告在幫助劏房戶、改善貧富懸殊等方面幾近交白卷。增加領取租金綜援金額被劏房戶批評為不切實際，只有業主受惠；其他的學習津貼恒常化、調高在職家庭津貼金額等等，無非小恩小惠，難怪社福界指摘港府為富不仁，這份施政報告完全不合格。

一言以蔽之，先生之志大矣，先生能力不足。林鄭欲透過解決房屋問題紓解民怨，出發點是好，但弱勢政府百事哀，她既無能力擺平各方利益集團，更無能力解決土地供應不足，加上施政向來「堅離地」，以為靠一份施政報告就能挽回頹勢，注定是癡人說夢。現時社會環境惡劣，暴力遍地開花，反對派已揚言不收貨，周日又要上街，隨着暴亂滑向恐怖主義的深淵，更多更大的亂象恐怕還在後頭。