功夫茶：治安毒瘤仍頑在 大幅回落自欺人

呢個世界，有啲嘢唔係你側側膊就可以唔多覺，更唔係你聽唔明就可以扮純情。多年來本報鍥而不捨以第一手資料報道假難民消息，鐵面無私地發揮第四權嘅傳媒功能：監督政府，批評政策。可惜言者諄諄，聽者藐藐。林鄭發表任內第三份施政報告，南亞假難民依然係香港篤口篤鼻嘅治安大毒瘤！

喂！唔係噃，新一份施政報告附篇牙斬斬指出，去年非華裔非法入境者同埋新嘅免遣返聲請數目，已較高峰期大幅回落約八成，入境處已基本完成審核超過萬一宗積壓聲請喇。嘩，聽落勁過核彈試射！之不過咯喎，仍然有逾一萬三千名聲請人因不同原因逗留在港，其中有約三千人等候上訴，仲有接近六千人正進行司法覆核。阿哥，原來魔鬼都在細節裏，撞鬼你咩！擺明玩「質量守恒定律」啫，時間推移，假難民不變！

各位街坊，簡單講句，廢柴政府根本冇「迎難而上」嘅決心，治假難民一味拖泥帶水，遂使今日尾大不掉，自吃苦果，惟有玩「朝三暮四」嘅自欺欺人數字遊戲。其實，社會各界一早要求政府集中安置管理滯港假難民，本報更N次呼籲冇靈魂政府正視之，切勿養癰遺患，治本之道在於徹底退出《禁止酷刑公約》，令假難民無法再濫用聲請制度。即使一時間做唔到，最低限度都要設禁閉營，取消行街紙，咁做起碼可以減低搶劫、淫狼出沒注意等社會治安問題，同埋「南亞新村」任建而搞到污糟邋遢等一大堆衞生問題！

嗱，廢柴政府一毒之不治，搞到港獨（毒）、反中亂港蘋果毒、緝毒不力變毒港、懶政毒「五毒攻心」，今日香港之所以劫數難逃，烈火暴力持續升級，林鄭及其廢柴政府唔係好應該各打五十大板、扣減一年人工以稍息民憤咩？

古人說，得一正士，可抵十萬金。天下事所以敗壞，則正氣不伸而偽士得志也。今日香港亂成鬼城，不就是管治班子無一是男兒咩？施政敗壞如山倒，不就是因為正氣得唔到伸張，而令「五毒攻心」致管治死翹翹咩？

嗱，咪話功夫茶唔提醒，假難民一年豪花公帑十幾億，而政府對長者嘅各種支援則斤斤計較，為香港貢獻畢生嘅長者竟不如假難民？好離譜啫！功夫茶敢問，如此本末倒置，一眾廢柴高官，係唔係屎忽生喺腦上？

所以話，處理假難民要果斷啲，一核實非真正難民必須短期內遣返，速戰速決。否則聲請個案一拖長達十幾年，拖到日月無光、海枯石爛！政府自欺欺人而到頭來被假難民欺，如此管治，笑死人兼醜出國際！